Stanno arrivando le versioni iOS 16.2 e 16.3, a quando il lancio ufficiale?

C’è chi dice che arriverà prima del nuovo anno, che festeggeremo l’avvento del 2023, per i possessori di Melafonini, con le nuove versioni del sistema operativo di Apple. C’è chi dice addirittura prima, magari mentre stiamo facendo l’Albero. C’è un grande chiacchiericcio di questi periodi, a livello globale, sulle versioni iOS 16.2 e 16.3.

La certezza è che il colosso di Cupertino ha lanciato le prime versioni beta del prossimo round di aggiornamenti software, inclusi iOS 16.2, iPadOS 16.2 e macOS Ventura 13.1. Lo rivela un nuovo report di Bloomberg, secondo cui Apple sta attualmente prendendo di mira una data di rilascio al pubblico, orientativamente prevista per metà dicembre.

Nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, il noto Mark Gurman ipotizza che, mentre Apple ha finito con le versioni hardware per l’anno, ha ancora altri aggiornamenti software in arrivo. “Gli aggiornamenti di iOS 16.2 e iPadOS 16.2, che hanno iniziato i beta test la scorsa settimana, dovrebbero essere rilasciati intorno a metà dicembre“. Gurman osserva inoltre che Apple punta a una data di rilascio compresa tra l’inizio di febbraio e l’inizio di marzo per iOS 16.3 e macOS Ventura 13.3.

Due versioni che stuzzicano la curiosità

“Mi è stato detto – spiega Mark Gurman nella sua newsletter – che Apple punta a introdurre i modelli aggiornati, comprese le versioni basate su M2 dei MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, nel primo trimestre del calendario 2023 e ha collegato i lanci al prossimo macOS Ventura 13.3 e iOS 16.3. Questi aggiornamenti software dovrebbero debuttare tra l’inizio di febbraio e l’inizio di marzo”.

Parole chiare, dunque. Parole che stuzzicano la curiosità di tutti gli appassionati dei dispositivi marchiati dalla Mela morsicata più famosa al mondo. E il motivo è tanto semplice quanto di facile comprendonio. In primis Apple mette tanta cura negli aggiornamenti del proprio sistema operativo, un marchio distintivo rispetto ad Android, soprattutto per la velocità degli update, tanti e ripetuti.

In secondo, ma di vitale importanza, perché ogni aggiornamento porta sempre una carrellata di novità in seno gli iPhone, ma anche iPad. Con la versione del 16.2 di iOS, soprattutto. Come ha più volte rivelato l’autorevole 9to5Mac, iOS 16.2 includerà una manciata di modifiche, inclusa la nuova app di collaborazione Freeform che Apple ha mostrato per la prima volta al WWDC. Non solo.

Apple consentirà agli utenti di mantenere le attività dal vivo aggiornate più frequentemente con iOS 16.2. C’è l’introduzione di una nuova architettura nell’app Home, per un’esperienza più affidabile. Ci sarà l’aggiunta del nuovo widget Sonno per la schermata di blocco, presto anche il widget Farmaci. La nuova versione consentirà agli utenti di segnalare ad Apple quando l’SOS di emergenza viene attivato involontariamente.

