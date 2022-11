Professore deriso perde le staffe: pugno in pancia allo studente, il video sui social

Professore deriso perde le staffe: pugno in pancia allo studente davanti a tutta la classe, il video finisce sui social. Scattata la denuncia della mamma del ragazzino.

Ennesimo gravissimo episodio, quello avvenuto entro le mura di scolastiche di un istituto superiore. Questa volta a finire indagato è un professore, che pare si sia reso protagonista di un’assurda violenza. Secondo quanto viene riportato dai quotidiani, infatti, il docente avrebbe dato un pugno in pancia a uno dei suoi studenti.

Colpendolo violentemente allo stomaco, il gesto sarebbe stato ripreso dallo smartphone di uno degli alunni presenti in classe. Shockati i compagni, mentre il professore pare abbia incalzato la violenza aggiungendo: “Allora, cosa fai?“. Scattata la denuncia da parte della madre del ragazzo.

Professore deriso perde le staffe in classe: pugno in pancia allo studente

Sconcertante l’episodio avvenuto in un istituto superiore di Pontedera, in provincia di Pisa. Un improvviso raptus di violenza avrebbe fatto perdere la testa a un docente, che avrebbe reagito in maniera brutale all’ennesimo scherno perpetrato dai ragazzi. Con le telecamere degli smartphone puntate addosso, mentre veniva preso in giro e deriso dall’intera classe, l’insegnante avrebbe reagito brutalmente, colpendo con un pugno allo stomaco uno degli studenti che in quel momento si trovava vicino alla cattedra, durante la lezione.

A testimoniare quanto accaduto è un video della durata di circa 14 secondi, girato dai compagni della vittima e pubblicato online. Una prova inconfutabile, quella finita sui social, che ora potrebbe costare cara al docente, anche a livello penale. La madre del ragazzo, infatti, avrebbe già presentato denuncia alle forze dell’ordine. Sul caso sono già al lavoro gli agenti di polizia, che hanno avviato tutte le dovute indagini e i dovuti accertamenti.

Secondo quanto è possibile osservare dalle immagini riprese dal video, il docente sembra voltarsi di scatto, improvvisamente, verso l’alunno che in quel momento si trovava alle sue spalle. Il giovane lo stava deridendo, e il docente lo avrebbe colpito con un pugno allo stomaco, prima di alzarsi e di affrontarlo con aria di sfida: “Allora, cosa fai?”, avrebbe infatti detto al ragazzino. Il video poi si interrompe, ed è su queste immagini e testimonianze che gli agenti del commissariato dovranno indagare.

Dal canto suo, anche la dirigenza scolastica ha immediatamente risposto a quanto successo, disponendo la sospensione del professore a seguito di questo “atto gravissimo“. Mentre sempre sui social si aprono le polemiche, con schieramenti e fazioni che parteggiano per una o l’altra parte. Ci s’interroga, infatti, non soltanto sulla preparazione pedagogica e psicologica degli insegnanti che vengono assunti nelle scuole italiane, quanto anche sui continui atti di disprezzo, bullismo e violenza perpetrati dagli stessi studenti verso il corpo docente.