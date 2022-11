Schianto tra due auto, una prende fuoco: morti carbonizzati il ristoratore Andrea Bullo e il figlio 13enne

Un uomo ubriaco ha tamponato la Ford Mustang su cui stavano viaggiando l’uomo e suo figlio. Andrea Bullo era un ristoratore italiano che viveva e lavorava in California.

Era molto affezionato a Venezia e Murano Andrea Bullo, ristoratore 60enne deceduto in un sinistro stradale lo scorso martedì in California, a Woodland Hills, Los Angeles. Con lui, è morto pure il figlio, Marco, di soli 13 anni.

Bullo è rimasto vittima, con il figlio, di un tamponamento in cui la Ford Mustang su cui stava viaggiando, è andata a fuoco. Fonti statunitensi comunicano che l’uomo che l’ha colpito fosse ubriaco ed è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Andrea Bullo aveva passato una vita intera nel panorama della ristorazione, cominciando da ragazzo a lavorare al Do Forni a Venezia nel 1979, e poi continuando il suo lavoro in alberghi di lusso. Nel 1985 ha deciso di trasferirsi in Usa, e lì ha iniziato come cameriere in diversi ristoratori italiani, per imparare l’inglese.

Dopo essersi introdotto nel giro degli impresari di Los Angeles, la svolta ha avuto luogo nei primi anni duemila, quando, con i suoi amici Franco e Rodolfo, aveva inaugurato il ristorante Moonshadows Malibu, trasformatosi in breve tempo in un punto di riferimento per la cucina italo americana. Un luogo molto frequentato da personaggi del mondo dello spettacolo e molto apprezzato anche da Vasco Rossi.

Negli Usa ha anche trovato la donna della sua vita, con cui si era sposato 20 anni fa e da cui ha avuto un figlio 13 anni, Marco, che purtroppo ha perso la vita con lui nel tragico sinistro stradale. Bullo non aveva mai interrotto i rapporti con l’Italia, e in particolare dove ritornava almeno un paio di volte all’anno per stare con sua madre, rimasta vedova da poco.

Bullo amava fare jogging in laguna ed è ricordato da molti anche perché girava per le calli correndo con delle tute color fosforescente acquistate in Usa. Di lui, gli amici hanno espresso questo ricordo:«Era una persona molto solare, a cui piaceva stare in mezzo alla gente. A breve sarebbe tornato a Murano e insieme alla mamma sarebbe ritornato in America», hanno chiosato.