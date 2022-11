Ucraina, Mattarella: “Sostegno senza riserve a Kiev”

“Le pagine che le nostre Forze Armate hanno scritto, nelle missioni a cui Governo e Parlamento le hanno chiamate, ci parlano di spirito di sacrificio, professionalità, umanità – ha affermato il presidente -. Siamo orgogliosi delle donne e degli uomini, nostri concittadini in armi, che hanno saputo contribuire, in aree delicate e in situazioni assai difficili, ad affermare le ragioni della vita contro violenze interne e conflitti internazionali. Hanno contribuito alla lotta contro le forme di guerra asimmetrica promosse dal terrorismo transnazionale. Il concetto di sicurezza, come voi ben sapete, non si esaurisce nelle problematiche della difesa militare – ha detto ancora il Capo dello Stato –. Non riguarda soltanto Stati e frontiere, come abitualmente si era usi considerare, ma riguarda la sicurezza umana, a partire dalle condizioni di disuguaglianza tra i popoli. È, quindi, un obiettivo che va concepito e perseguito in modo multidimensionale“.

L’ITALIA FARA’ LA SUA PARTE

“L’Italia è saldamente collocata nel campo occidentale della libertà. E lo è in particolare modo in questo momento: l’Italia c’è ed è una nazione su cui si può contare e che farà la propria parte per riaffermare la pace” sostiene il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto dopo il Capo dello Stato. “L’Italia contribuirà a riaffermare il buon senso anche laddove è mancato affinché il grido di pace si diffonda con sempre nuova forza“.