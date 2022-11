Caso Yara, l’avvocato di Bossetti:«Pronti a chiedere revisione processo già oggi»

A parlare è il legale di Massimo Bossetti, Claudio Salvagni, durante il programma Iceberg Lombardia. Il legale spiega di essere già oggi in possesso degli elementi per fare richiesta di revisione del processo per il delitto dell’allora 13enne Yara Gambirasio

In un’intervista rilasciata durante il programma Iceberg Lombardia, Claudio Salvagni, avvocato di Massimo Bossetti, ha spiegato che «la richiesta di revisione del processo è una possibilità che potremmo percorrere già oggi. Con i dati che abbiamo in mano ci sarebbero sufficienti elementi per poter quantomeno affrontare il primo grado del processo di revisione».

L’avvocato dell’ex muratore di Mapello, condannato a 30 anni in Cassazione per il delitto di Yara Gambirasio, ha spesso messo in evidenza la presenza di questioni che non tornerebbero nella pena a cui hanno condannato Bossetti. In particolare, l’aspetto della revisione del Dna di Ignoto 1 che il team di avvocati continua a richiedere ma si vede rispondere il permesso negato.

Il processo ha stabilito che non si poteva eseguire una perizia perché il materiale era totalmente esaurito. «Abbiamo potuto constatare, ed è un dato oggettivo, che il materiale non era esaurito. Quindi la sentenza già in questo punto è sbagliata», ha spiegato l’avvocato.

Salvagni ha poi aggiunto:«La Cassazione lo dice in tre parti: pagina 68, pagina 73 e pagina 122. Lo stesso l’appello : pagina 171, pagina 238 e pagina 291. In queste pagine si ribadisce che il DNA è completamente esaurito e quindi non è possibile fare nuove amplificazioni sugli estratti di Ignoto1 e quindi la perizia non avrebbe senso».

Secondo il legale si tratterebbe di “un dato fondamentale” che “sarebbe sufficiente per fare una revisione del processo”. E il secondo elemento, a detta di Salvagni, è «che noi eravamo stati autorizzati a fare queste cose, prima che questi reperti venissero distrutti. Se siamo stati autorizzati sta a significare che la nostra richiesta è stata valutata ed è stata ritenuta idonea per proseguire sulla strada della revisione».

L’avvocato ha chiosato spiegando che il suo assistito, Massimo Bossetti, «è informato e conosce molto bene le nostre strategie. È una promessa che personalmente ho fatto a Bossetti: io voglio arrivare fino in fondo».