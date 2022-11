Il “Super Game” di SEGA sconvolge il web, non si parla d’altro online: ecco cos’è davvero

SEGA presenta un nuovo gioco? Più che altro è un progetto molto allettante e che sta incuriosendo tutti gli appassionati del settore. Un titolo del genere non può far altro che attirare chiunque abbia sempre voluto ricecere maggiori informazioni sui suoi titoli, ed ora abbiamo l’occasione per parlarne: non perdiamo l’opportunità data.

Sentiamo parlare in continuazione di lanci di nuovi giochi, come anche di reboot da non perdere. Un esempio può essere Overwatch 2, sequel del primo Overwatch di Blizzard, oppure Call of Duty: Modern Warfare 2, nonché un titolo che ha fatto la storia negli sparatutto e che non poteva che essere rigiocato una seconda volta.

Ci sarebbe tanto da tirare in ballo, ma noi, ora, vogliamo occuparci di una uscita firmata SEGA e che ha fatto impazzire gli amanti dei suoi giochi. Si tratta di una iniziativa a dir poco incredibile, tant’è che qualcuno cominciava ad ipotizzare fosse soltanto una bufala; per nostra fortuna non è affatto così, motivo per cui proseguire e scoprire di più è un’ottima idea.

Un nuovo videogioco è alle porte: SEGA ne parla apertamente

L’ultima dichiarazione della compagnia parla di un nuovo progetto di tutto rispetto, dove viene affermato che SEGA “si sta jmpegnando per creare un ‘Super Game’, un titolo importante che si diffonda a livello globale“, ma senza specificare cosa questo significhi. Per fortuna non siamo rimasti con le mani in mano ed abbiamo notato le parole di Haruki Satomi, il CEO dell’azienda, che ha illustrato le intenzioni dell’originale Super Game. Di seguito vi lasciamo il commento ufficiale affinché abbiate l’onore di leggerlo e di comprenderlo a fondo allo stesso tempo:

“Una strategia per generare titoli di successo è la creazione di un ‘Super Game’, un titolo globale su larga scala. Attualmente stiamo sviluppando un gioco di questo tipo, con l’obiettivo di lanciarlo entro l’anno fiscale che terminerà a marzo 2026. L’obiettivo finale della strategia del ‘Super Game’ è quello di creare un gioco così rivoluzionario da attirare un numero di utenti attivi di gran lunga superiore a quello dei giochi del Gruppo fino ad oggi. Una chiave per raggiungere questo obiettivo è la capacità di riunire una grande community, che coinvolga non solo i giocatori ma anche gli streamer che trasmettono il gioco e gli spettatori che guardano i loro video“.

Ma non finisce qui, perché viene anche il tipo di community che si è venuta a creare aggiunge “un valore al gioco inimmaginabile per gli sviluppatori, e scateni un movimento più ampio – che può poi attirare ancora più utenti e far crescere la presenza del gioco in modo esponenziale“. È stato pure previsto di “sviluppare ulteriormente queste IP attraverso remake, rimasterizzazioni, reboot, ecc. e di offrirle a servizi in abbonamento e ad altre forme di monetizzazione su più canali“, evidenziando giochi come Jet Set Radio, Crazy Taxi, Out Run e Shinobi.