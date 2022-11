Alexa ora potrà stupirci con questa nuova funzione; una piccola impostazione molto apprezzata

Ci siamo stufati di sentire sempre la stessa voce provenire da Alexa? Ora c’è un trucchetto molto semplice da eseguire che ci consentirebbe di cambiarla all’assistente vocale, rendendola più divertente sotto ogni punto di vista. Cosa dovremmo fare per riuscirci, e quanto tempo ci porterà via questa procedura? Scopriamo tutti i dettagli in merito adesso.

In diversi momenti abbiamo visto come i prodotti Amazon siano in grado di rallegrare le giornate, rendendole più interessanti grazie agli innumerevoli usati che ci mettono a disposizione. Che siano dei gadget o degli accessori particolari non ha alcuna importanza: sono comunque sia degli ottimi prodotti di cui potremmo fare buon uso ugualmente: basta avere un po’ di pazienza per cercarli ed il gioco è fatto.

E tanti di noi lo sanno meglio di chiunque altro, soprattutto se abbiamo comprato di recente un dispositivo Amazon. Potrebbe essere in tal caso Alexa, il che non sarebbe affatto un cattivo acquisto dal momento che sia un articolo molto gettonato. Però, sentire sempre la stessa voce potrebbe stufarci. È possibile cambiarla? A quanto pare, sì: ecco quali sono le condizioni da rispettare per riuscirci in pochi secondi.

Una frase e la voce cambia, ma non solo: potremo ottenere Alexa con poco

Sembra proprio che potremmo cambiare la voce del nostro assistente vocale pronunciando una semplice frase, che sarebbe la seguente: “Alexa, cambia la tua voce“. In tal maniera, come è facilmente intuibile, potremmo sentire dai propri dispositivi Amazon – come Echo Dot o Echo Studio -, una voce inedita e del tutta nuova, quindi mai udita sino a questo momento. Certo, può sembrare una bufala se raccontata in questo modo, ma vi possiamo assicurare che sia esattamente così.

In caso non aveste dispositivi compatibili con Amazon Alexa, sarebbe comunque sia fattibile ottenerli acquistandoli sul sito ufficiale. Ora come ora sono disponibili le ultime due generazioni, sia dei prodotti Echo Dot, che Echo Studio, ossia i due smart speaker che ci aiuteranno in casa rendendola maggiormente automatizzata oltre che più smart. Le opzioni ci sono sempre e comunque come possiamo capire; spetta soltanto a noi scegliere come e quando agire.

Tuttavia, c’è un’altra considerazione da fare tenendo conto di tutto quello di cui abbiamo parlato. Qualora desiderassimo ricevere i dispositivi compatibili con Alexa in tempi rapidi, ricordate che sia possibile approfittare dei 30 giorni di prova gratuita di Amazon Prime, ovvero il servizio che consente di eseguire delle consegne più veloci, ma non solo.

Abbonandosi, leggete bene, avremo modo di poter utilizzare anche dei servizi come Amazon Prime Video. E una volta terminata la prova gratuita, non dimenticatevi che la promozione avrà un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro l’anno, ma può essere disdetta in qualsiasi momento. Queste informazioni anche se non sembra, potrebbero darci modo di accedere a delle ottime opportunità davvero imperdibili.