Lazio, un record negativo ed un Sarri molto polemico dopo l’eliminazione

La Lazio di Maurizio Sarri viene retrocessa in Conference League dopo la sconfitta in casa del Feyenoord che la relega al terzo posto del girone.

Nella notte del De Kuip è arrivata una brutta sconfitta per gli uomini di Maurizio Sarri, che vengono dunque eliminati dall’Europa League e si giocheranno la Conference League.

Un’eliminazione dura, al termine di quello che è stato un girone equilibratissimo. Il più equilibrato della storia delle competizioni europee, dato che è la prima volta che quattro squadre finiscono un girone tutte a pari punti dopo sei giornate.

Sono infatti 8 i punti conquistati da tutte e quattro le squadre del Girone F di Europa League, vinto dal Feyenoord in virtù della differenza reti (+4), la stessa dei danesi del Midtjylland, terminati al secondo posto a causa del minor numero di gol segnati in trasferta (stessa cosa successa in Champions League al PSG arrivato dietro al Benfica per lo stesso motivo). Al terzo posto ci sono poi i biancocelesti di Sarri, che hanno una differenza reti di -2, mentre di -6 è quella degli austriaci dello Sturm Graz, arrivati ultimi.

Contro gli olandesi è bastato un gol al 63′ del giocatore messicano Santiago Tomas Gimenez, entrato appena pochi istanti prima e subito decisivo con il gol. La Lazio ci ha provato tanto, soprattutto nel primo tempo con Felipe Anderson, sbattendo sempre contro la difesa della squadra di casa, che condanna i laziali ad andarsi a giocare quella Conference League che il Feyenoord aveva sfiorato lo scorso anno perdendo contro la Roma di Mourinho in finale.

Competizione snobbata

Dopo la sconfitta il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri non ci sta, e si mostra molto polemico nei confronti di quanto accaduto in campo e dell’arbitro: “L’abritro avrebbe fatto innervosire anche Padre Pio. Fossi nel presidente non andrei a giocare la Conference League per come ci hanno trattati: i tifosi del Feyenoord hanno lanciato buste piene di urina in panchina, e certe cose non vanno bene”.

Secondo il tecnico uno dei problemi è stato quanto tempo si è perso senza giocare: “Dopo il gol del gol del Feyenoord siamo stati fermi per un po’. Abbiamo giocato probabilmente solo 4-5 minuti da quell’episodio in poi, vorrei proprio vedere il tempo effettivo” commenta l’allenatore, che poi ci tiene a dare un giudizio alla propria squadra: “Non posso lamentarmi, la sconfitta è immeritata, ho visto una squadra viva”.