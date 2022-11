Prof. che tira pugno allo studente: cosa si nasconde dietro quel gesto [VIDEO]

Nella classe dello studente nel corso di quest’anno sono stati sospesi in 13. Ecco che cosa è successo

Il professore è seduto in cattedra e al suo fianco c’è uno studente che comincia a prenderlo in giro facendo una serie di gestacci e smorfie con la bocca, mentre gli altri alunni ridono in classe.

Il professore, spazientito da quanto sta occorrendo, si alza in piedi e dà un pugno allo stomaco dell’allievo, che si piega su stesso, dolorante. È accaduto in una scuola professionale a Pontedera (Pisa). Dai banchi si sentono gli altri allievi che gridano un “Oooh”, e nel frattempo filmano l’accaduto.

Cosa è successo

Il docente è seduto in cattedra, quando il ragazzo si avvicina e inizia a prenderlo in giro, facendo smorfie, e a quel punto il professore sbotta e gli dà un pugno, poi si alza, gli va vicino e dice:«Allora, cosa fai?».

Non è ancora stata fatta luce su quando sia accaduto, ma il video circola da un paio di giorni sui gruppi Whatsapp di allievi e genitori. L’abbigliamento è primaverile, in questo autunno che non è ancora freddo, si potrebbe ipotizzare che il video possa risalire ai giorni scorsi, quindi che sia piuttosto recente.

Intanto, però, i poliziotti stanno investigando dopo la denuncia effettuata dai genitori. Il commissario pisano, nel frattempo, ha trasmesso ieri un’informativa in Procura, come riporta Repubblica, e per il docente potrebbe giungere un’inchiesta a suo carico.

L’insegnante è stato sospeso dall’istituto in via precauzionale. Il Provveditorato ha invece messo in atto tutta una serie di accertamenti in merito a questo caso. L’allievo che ha filmato tutto ha utilizzato lo zaino per coprirsi e non farsi vedere. Alcuni hanno ipotizzato che il filmato fosse concordato, come a volte è successo negli ultimi tempi.

Come scrive Repubblica, sembrerebbe che la classe dello studente sarebbe alquanto problematica, tant’è che durante l’anno ci sarebbero state 13 sospensioni. Per quel che concerne il professore, ex allievi e colleghi lo descrivono come un uomo scrupoloso. Il filmato, tuttavia, circola da giorni sul web e gli utenti sono divisi tra chi è dalla parte del professore e chi invece condanna la sua reazione. Per la scuola è chiaramente “un fatto gravissimo”. Per tutte le altre cose, sarà la Procura a decidere il da farsi.

IL VIDEO