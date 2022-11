Arriva la Xiaomi Week, con tanti sconti incredibili fino al 37% su tantissimi prodotti, approfittane

Novembre, ormai una tradizione non più solo statunitense ma allargata al mondo intero, è il mese del Black Friday, previsto il giorno dopo del Ringraziamento americano. Ma anche questa data è stata in un certo qual modo superato. Fioccano occasioni praticamente tutti giorni, o anche tutte le settimane.

Il colosso cinese per antonomasia degli smartphone, ma produttore (e che produttore) di applicazioni, portatili, dispositivi per la casa, elettronica di consumo e altri prodotti di uso quotidiano, ha pensato alla Arriva la Xiaomi Week, con tanti sconti incredibili fino al 37% su tantissimi prodotti. Un grande errore non approfittarne.

Con l’inizio di novembre si stanno accumulando le offerte che culminano febbrilmente nel Black Friday. Ma puoi già trovare grandi sconti, ad esempio presso il rivenditore di elettronica Saturn, che può offrire prodotti selezionati del produttore cinese a prezzi vantaggiosi con la Xiaomi Black Week. Con un’ampia gamma di dispositivi, possono fornire il prodotto giusto per tutte le esigenze. Che si tratti di smartphone, televisione o persino aspirapolvere, Xiaomi ha il dispositivo ideale pronto per ogni scopo. Qui mostriamo quali offerte valgono di più a Saturno durante la Xiaomi Black Week.

Dallo Xiaomi Redmi Note 11T Pro al Watch S1

Molto interessante la promo sullo Xiaomi Redmi Note 11T Pro: uno smartphone da 6,67 pollici con pannello AMOLED e una risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel, garantisce una qualità dell’immagine cristallina e a colori reali. All’interno, con il Qualcomm Snapdragon 888, sono installati un attuale chipset top e otto gigabyte di RAM, che sono responsabili di ottime prestazioni in tutte le aree applicative. Anche la fotocamera dello Xiaomi Redmi Note 11T Pro è eccezionale: con una risoluzione completa di 108 megapixel, l’obiettivo principale scatta foto altamente dettagliate in tutte le condizioni di illuminazione. La fotocamera è affiancata da un obiettivo ultragrandangolare da 8 MP e da un teleobiettivo macro da cinque megapixel. Un cellulare che passa da circa 700 a 400 euro.

Xiaomi Watch S1, d’altra parte, combina l’estetica classica dell’orologio con la tecnologia più recente. Qui è installato anche un pannello AMOLED, che consente un display luminoso e chiaramente riconoscibile nella dimensione del display di 1,43 pollici, tipica degli smartwatch. Tuttavia, l’aspetto chic non va a scapito della stabilità: l’orologio rimane impermeabile fino a una profondità di 50 metri.

Interessante l’occasione chiamata Watch: un orologio di nuova generazione che, oltre al monitoraggio 24 ore su 24 del contenuto di ossigeno nel sangue, ha la frequenza cardiaca che può essere misurata e controllata in qualsiasi momento, se lo si desidera. C’è la registrazione del sonno e un totale di 117 modalità di fitness, per un costo di 76,49 euro. Per gli ordini superiori a 1.500 euro, ecco addirittura un robot aspirapolvere Mi Robot Vacuum-Mop P del valore di 399,99 euro. Per chi spende più 2500 euro, c’è un proiettore Mi Smart Projector 2 del 599,99 euro, perché alla fine chi più spende, meno spende.

