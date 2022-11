WhatsApp Community è ora disponibile: ecco come funziona e le altre 2 novità

WhatsApp diventa sempre più simile a un social network come Facebook: interattivo sì, come è sempre stato, ma anche con tante nuove funzionalità che lo rendono a tutti gli effetti un luogo “completo” dove poter contenere ogni tipo di attività sociale da svolgere coi propri contatti.

Con tante novità rilasciate in così poco tempo, Zuckerberg sembrerebbe avere voglia di ripagare gli utenti WhatsApp di tanto tempo senza aggiornamenti di grosso rilievo, che hanno portato la messaggistica dal logo verde a perdere qualche punto a favore di Telegram.

Ma ecco che la nuova feature che in questi giorni sta uscendo per tutti gli utenti, potrebbe ribaltare la situazione e mescolare in via definitiva tutte le carte. Attenzione alla schermata di WhatsApp dunque, perché a breve ogni iscritto potrà finalmente creare e fare parte di una WhatsApp Community.

Quale Community fa al caso tuo?

Il concetto basilare della Community di WhatsApp è quello di raggruppare all’interno di questo “macro gruppo” (creato dal proprietario dell’account) tutti i gruppi che sono vicini tra loro per interessi e persone che ne fanno parte. Dunque si potrà creare ad esempio una “Community Amici di quartiere” nel quale inserire il gruppo delle mamme della scuola, quello dei vicini di casa e quello magari dell’aperitivo del venerdì sera.

Una volta creata la Community sarà più semplice gestire i gruppi con interessi simili che sono stati accorpati in modo da tenere sotto controllo i messaggi ricevuti e inviati, passare più facilmente da un gruppo all’altro, tutto garantito dalla sicurezza della crittografia end-to-end.

Ma le novità annunciate da WhatsApp, che ha divulgato all’uopo un comunicato stampa ufficiale, non finiscono qui. Al pari di social come Facebook e Telegram, ora sarà possibile creare dei sondaggi all’interno delle conversazioni, in modo da non perdersi in mille messaggi (ad esempio nel gruppo scuola) quando si deve “votare” per una decisione piuttosto che un’altra riguardo qualsivoglia argomento.

E ci sono novità anche per quanto riguarda le chiamate di gruppo: adesso il numero massimo di partecipanti è stato innalzato a 32 persone, così da poter utilizzare WhatsApp anche per call e riunioni di lavoro da remoto, ed i gruppi potranno contenere fino a 1024 partecipanti. Tutte queste novità potranno essere applicate a qualsiasi tipo di conversazione, di gruppo o privata, ma ovviamente sono state pensate principalmente per essere utilizzate all’interno delle Community dove vanno a costituire un valore aggiunto a quello intrinseco dell’opzione che consente di creare una comunità su WhatsApp.

