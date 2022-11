Dal furto alla tragedia, così muore un ragazzino di 17 anni

Dal furto alla tragedia, ragazzino di 17 anni muore travolto dal treno: il giovanissimo stava scappando dai carabinieri dopo aver tentato un furto poche ore prima. Insieme a lui anche un complice, già fermato dalle forze dell’ordine.

Una tragica fatalità, un destino che non gli ha lasciato scampo. È morto così, a soli 17 anni, un giovane senza fissa dimora che stava tentando di scappare dalle forze dell’ordine.

Il ragazzino è stato rovinosamente travolto da un treno che sopraggiungeva lungo i binari della stazione di Dormelletto, sul lago Maggiore, in provincia di Novara. Insieme a lui anche un complice, che più grande di qualche anno che tuttavia era stato già fermato dalle forze dell’ordine.

Dal furto alla tragedia, travolto dal treno un ragazzino di 17 anni

Secondo quanto si apprende dai quotidiani che stanno rilanciando la notizia, pare che il giovane fosse un clandestino, un minorenne di origine magrebina senza fissa dimora, che risiedeva illegalmente nel nostro Paese. Solo la notte scorsa si era reso protagonista di un assalto perpetrato ai danni di una farmacia di Dormelletto, sul lago Maggiore, in provincia di Novara.

Il 17enne era insieme a un complice poco più grande di lui, un ragazzo di origine algerina di 22 anni. I due sarebbero i responsabili di un tentato furto avvenuto in una farmacia della zona. Provando a compiere il blitz poco dopo la mezzanotte, avevano provato ad introdursi all’interno dell’esercizio commerciale mandando in frantumi il vetro, forzando le sbarre della porta posteriore e facendo, però, scattare anche l’allarme.

Immediato, dunque, l’intervento di una pattuglia di carabinieri, intervenuta tempestivamente sul posto. I militari sarebbero riusciti subito ad intercettare i due complici, che a seguito del tentativo fallito si sarebbero dati alla fuga. Uno dei due giovanissimi, il 22enne algerino, sarebbe stato fermato nel giro di pochissimo tempo, mentre l’altro – il 17enne magrebino – avrebbe proseguito disperato nel tentativo di far perdere le sue tracce.

Per questo motivo si sarebbe diretto verso la stazione, correndo e tentando il tutto e per tutto. Tuttavia, proprio mentre stava attraversando pericolosamente i binari, è sopraggiunto a forte velocità un convoglio che lo ha travolto in pieno. Rimasto investito da un treno merci, per il ragazzino non c’è stato nulla da fare: morto sul colpo, inutile ogni tentativo di soccorso.

Sul luogo del tragico incidente sono giunte, oltre alle forze dell’ordine, i soccorsi e le autorità competenti, impegnate nelle operazioni di accertamento e in tutti i rilievi di rito.