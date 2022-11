Foggia, ritrovato l’elicottero disperso con 7 persone a bordo: tutti morti

L’elicottero con sette persone a bordo, della compagnia Alidaunia, che esegue la tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti, è precipitato. Tutti i passeggeri sono morti. Disposta inchiesta di sicurezza

Hanno ritrovato l’elicottero Alidaunia disperso dalla mattinata di oggi, che trasportava sette persone. Il mezzo è precipitato tra Apricena e Torre Mileto, in Puglia.

Nessuno dei passeggeri è riuscito a sopravvivere. Tra i deceduti, anche una ragazzina, come ha comunicato il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. A bordo dell’elicottero c’erano quattro turisti provenienti dalla Slovenia, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si tratta di Bostjan Rigler, 54 anni, Jon Rigler, 44 anni, MatejaCurk Rigler, 44 anni, Liza Rigler, 13 anni. E ancora, Maurizio De Girolamo, 64 anni, medico 118 che stava tornando a casa dopo aver portato a termine il proprio turno lavorativo alle Tremiti. Infine, i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli.

I soccorritori sono intervenuti nel luogo in cui hanno ritrovato l’elicottero. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ha dato il via all’apertura di un’indagine di sicurezza e ha inviato un team di investigatori sul luogo in cui è occorsa la tragedia. Nessun superstite sull’elicottero, totalmente devastato.

Cosa era accaduto

L’elicottero che trasportava sette persone (piloti compresi), era scomparso dai radar dalle parti di Apricena, in provincia di Foggia, stamattina verso le 10:30. Per cercare l’elicottero, si erano subito mossi i vigili del fuoco, con un elicottero anche da Pescara, e 40 carabinieri. L’elicottero della compagnia Alidaunia, copre la tratta Foggia Vieste Tremiti, ed era decollato alle 9:20 dalle Isole Diomedee. A bordo anche quattro turisti provenienti dalla Slovenia e un medico che lavora in pronto soccorso alle Tremiti. La ricerca è stata effettuata sia via terra sia via mare, nelle aree di San Severo, Apricena, Rignano Garganico, tutto in provincia di Foggia.

Dopo il ritrovamento dell’elicottero, il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha comunicato di essere sulla via del ritorno da Roma in Puglia, dove stava prendendo parte a una manifestazione per la pace. Emiliano, su Facebook, ha scritto il seguente post:«Ho lasciato il corteo della pace a Roma e sto prendendo il treno per tornare in Puglia, a Foggia, per stare vicino a tutte quelle persone che in questo momento stanno vivendo momenti di angoscia molto profonda e a coloro che hanno effettuato le ricerche e che dovranno gestire questa fase molto dolorosa e complessa dal punto di vista umano. A bordo dell’elicottero c’erano sette persone che hanno tutte perso la vita. È un momento terribile che ci lascia sgomenti».