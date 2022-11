Giornata in spa: dopo aver provato non potrete più farne a meno

Una giornata in Spa è un sogno piuttosto frequente e lo è ancora di più in questa stagione, dove cominciano i primi freddi.

I ritmi moderni ci richiedono di essere sempre prestanti, efficienti e di corsa. Ecco perché un giorno, ma anche solo un pomeriggio, una serata o qualche ora in Spa sono visti come una mamma dal cielo.

Ma quali sono gli effettivi benefici?

Spa: come si sceglie

Comunemente si pensa alla Spa come a un luogo per persone molto benestanti, questo è un mito da sfatare, facendo qualche ricerca online si possono trovare formule e offerte per poter godere anche solo di qualche oretta di relax in strutture vicino alla propria abitazione. Certo, poi ci sono anche Spa in luoghi immersi nella natura, con vista favolosa e vasca riscaldata all’aperto, ma non sono la norma, insomma, questo per dire che c’è molta scelta.

Poi c’è un altro mito da sfatare, cioè che questo sia tempo “perso”, buttato, le cose non stanno così, perché ogni tanti fa bene a corpo e mente staccare dalla routine e prendersi cura di sé stessi.

Spa: tutti vantaggi

Oltre a offrire uno svago fuori dalle ordinarie incombenze di lavoro, famiglia, scuola, università, ecc… trascorrere una giornata in Spa ha anche altri benefici, eccoli: