Novembre, frutta e verdura di stagione: buone e ricche di proprietà benefiche

Novembre è iniziato: ecco qual è la frutta e la verdura che possiamo trovare in questo mese e quali sono le loro proprietà.

Ad ogni periodo dell’anno, si sa, corrispondono frutta e verdura di stagione. L’acquisto di tali prodotti si lega a diversi vantaggi. Innanzitutto, favorisce l’ambiente: comprando frutta e verdura di stagione evitiamo di consumare prodotti provenienti da altre regioni, la cui produzione è più costosa. Non solo a livello economico ma anche per quanto riguarda l’inquinamento.

In questo modo possiamo rendere la nostra alimentazione più sostenibile. Soprattutto se la frutta e la verdura vengono acquistate a chilometri zero. Inoltre il consumo di questi alimenti apporta numerosi benefici al nostro organismo. Novembre, in particolare, è noto per essere il mese della vitami C: vediamo quali sono i prodotti di stagione del momento.

Cavolfiori e carciofi, le verdure ricche di vitamina C

Iniziamo con la verdura. Il carciofo è uno degli alimenti più tipici del mese di Novembre. Ricco di vitamina C, carboidrati e ferro, sono numerose le proprietà benefiche che possiede. Inoltre contienine cinarina, ovvero un composto in grado di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.

Tra le principali proprietà del carciofo ci sono quelle antiossidanti che lo rendono un ottimo alleato contro l’invecchiamento della pelle. In cucina offre la possibilità di sbizzarrirsi: può essere preparato come semplice contorno ma anche per piatti come i carciofi al gratin o quelli trifolati.

Il cavolfiore è una delle piante autunnali per eccellenza. Anch’esso è ricco di vitamina C, alla quale si unisono le vitamine A e B. Contiene ferro e sali minerali (tra cui acido folico, magnesio e potassio) che lo rendono un cibo perfetto per chi soffre di anemia.

Può essere cucinato in padella, al forno o fritto. Oppure lessato e usato per preparare una sfiziosa insalata. Può essere trasformato in un antipasto o in un contorno, oppure diventare la portata principale. Oltre al cavolfiore e al carciofo, il mese di Novembre offre numerose verdure: finocchio, ravanelli, cicoria, funghi, zucca, radicchio, barbabietole e rabarbaro sono solamente alcuni.

La frutta di stagione

Passando alla frutta, anche qui le possibilità di scelta sono vaste. Uva, pere, cachi, fichi d’india e kiwi sono alcuni esempi. Le mele sono uno dei frutti più amati: gialle, rosse o verdi, sono ricche di proprietà benefiche e possono essere un’ottimo snack salutare.

Infine, vi segnaliamo le castagne. Il periodo di raccolta va da Settembre a Novembre e, quindi, siete ancora in tempo per gustarvi questo frutto – al cartoccio durante una passeggiata o a casa dopo averle fatte scaldare al forno. Contengono potassio, calcio, ferro e magnesio. Inoltre sono ricche di carboidrati e hanno un basso contenuto di grassi.