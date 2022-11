Shampoo secco: usarlo è facilissimo e le chiome sono splendenti in pochi minuti

A chi non è capitato di avere il tempo stringato e di ritrovarsi ancora con le chiome da sistemare? In certi casi lo shampoo secco è una salvezza. Ecco i suoi usi e particolarità.

Come accennato lo shampoo secco è un vero rimedio di emergenza che ci viene incontro quando il tempo è tiranno, ma abbiamo bisogno di presentarci in ordine, con i capelli puliti. Per fortuna oggi abbiamo a disposizione questo strumento di bellezza.

Ma insomma, come si usa e quali sono i suoi vantaggi, oltre alla rapidità di utilizzo?

Shampoo secco: a ciascuno il suo

Non bisogna dimenticare di considerare il proprio tipo di capelli, ci sono quelli per i capelli grassi che hanno caratteristiche astringenti e persino purificanti. Naturalmente ci sono anche quelli per chi ha capelli normali e che necessitano di qualcosa che non li aggredisca, a questi casi si aggiunge anche lo shampoo secco per capelli scuri. Insomma sul mercato ce ne sono davvero per tutte le necessità.

Shampoo secco: come usarlo e tutti i suoi vantaggi

agitate il flacone

facendo attenzione affinché arrivi sulle radici. Quello in polvere va messo su tutta la chioma cercando di spargerlo in modo omogeneo, lo spray, invece è più facile potete dividere i capelli in ciocche e spruzzare tenendo il flacone a circa 20 cm di distanza

per alcuni minuti, massimo 5 spazzolate per bene i capelli et voilà l’effetto sarà garantito

se volete ottenere un effetto un po’ volumizzante mettetevi a testa in giù e poi date un breve colpo di phon con aria fredda

E’ necessario sottolineare però che questo è un rimedio che, ovviamente, non può sostituire una pulizia come si deve.

Vantaggi:

, in pochi minuti siamo di nuovo belle e pronte per affrontare il mondo aiuta i capelli a non stressarsi con numerosi lavaggi, se si vuole essere pignoli questo consente di rimandarli di un giorno

: in questo modo non dovrà lavarli tutti i giorni lo spray è portatile, ci sono bombolette da 200-250 ml, ma anche la formula da viaggio da 75 ml, esiste anche un formato da 500 ml.

Per quanto riguarda i migliori in circolazione gli esperi consigliano Klorane all’ortica, particolarmente efficace per capelli grassi, poi c’è anche Bed Head Tight che punta sul volume.