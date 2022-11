Samsung Galaxy S23 arriverà presto, secondo un rumor mancano pochissimi mesi

L’arrivo del nuovo cellulare di Samsung è imminente: dobbiamo soltanto aspettare poco tempo prima che arrivi in via ufficiale. I fans sicuramente non aspettavano altro che questa opportunità, ed ora che ce l’abbiamo non ci resta altro che informarci il più possibile per prepararci a quello che sarà un lancio incredibile. Pronti a sapere tutto al riguardo?

Samsung Electronics a momenti dovrebbe annunciare la nuova gamma Galaxy S23 nel corso di un evento “Unpacked” che si terrà a San Francisco, negli Stati Uniti. Avrà luogo nel corso della prima settimana del febbraio, ma al momento ci interessa parlare soltanto dell’indiscrezione principale: questa arriva da un funzionario aziendale, ed è stata riportata precisamente da una testata giornalistica della Corea del Sud.

Ma ripercorriamo il cammino del cellulari della casa coreana passo per passo. Samsung ha annunciato la sua serie Galaxy S tra i mesi di febbraio e marzo, dunque nello stesso periodo che coincideva con il Mobile World Congress di Barcellona. La gamma Galaxy S8, invece, fece la sua apparizione un po’ in ritardo, nello specifico alla fine di marzo del 2017. E poi arrivò la gamma Galaxy S21, che venne invece anticipata al 14 gennaio del 2021, seguita successivamente dai Galaxy S22 che hanno visto la luce soltanto il 9 febbraio del 2022.

Samsung, ora, ha anticipato il lancio della sua gamma Galaxy S per un motivo differente dagli altri: pare che la ragione principale sia correlata alla concorrenza che si è fatta sempre più intensa. Il mercato degli smartphone sta avendo uneggero rincalo che non può essere sottovalutato, ed è per tale motivo che Samsung punta ad ottenere maggiori guadagni cercando di giocare d’anticipo rispetto agli altri produttori. Una strategia simile la replica pure con il lancio dei suoi foldable che si tiene di norma nel mese di agosto.

Con quale processore verrà presentato il cellulare? Le scelte non sono poche

Man mano che si avvicina il lancio della nuova gamma Galaxy, si stanno anche intensificando le indiscrezioni su quelle che saranno le specifiche dei nuovi dispositivi. Sia il Galaxy S23 che il Galaxy S23+ si pensa che avranno un processore maggiormente potente e una batteria più capiente rispetto alla generazione attuale, mentre il Galaxy S23 Ultra dovrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 200 MP.

Per quanto riguarda i chip in uscita, nei mesi scorsi è venuta fuori la voce secondo cui Samsung pare che avesse deciso di utilizzare un unico processore Snapdragon di Qualcomm per tutti i mercati. Potrebbe essere uno Snapdragon 8 Gen 2 come anche un Exynos, per cui la “sfida” è ancora aperta in un certo senso: è impossibile sapere con certezza che cosa sceglierà di fare la compagnia. Resta il fatto entrambi i chipset dovrebbero comunque essere realizzati con un processo produttivo a 4 nm, quindi il risultato non sarà tanto diverso come si potrebbe pensare.