Samsung presenta un nuovo monitor, tutti i giocatori lo vorranno per il proprio PC: sarà in 8K

Chi ama passare molto tempo al computer per giocare sarà sicuramente attratto dai monitor di ultima generazione, soprattutto se questi sono muniti di alcune funzionalità chiave da poter usare incondizionatamente nelle sessioni di gioco prolungate. E Samsung lo sa molto bene, ecco perché ha proposto un nuovo schermo a tutti gli amanti del gaming; guardiamo la sua proposta.

Quest’anno si sta rivelando essere il pioniere dei computer e dei cellulari. Abbiamo assistito al lancio di una serie di dispositivi fenomenali, e probabilmente non potrà che andarci sempre meglio con il passare del tempo. Tuttavia, bisogna tenere a mente la possibilità che i consumatori cambino idea e cerchino di meglio, specialmente se vorrebbero un monitor ideale per i videogiochi.

A tal proposito interviene Samsung, che di recente ha annunciato l’arrivo del primo monitor ultrapanoramico da gaming in grado di raggiungere la straordinaria risoluzione 8k. Sarà proprio la versione rinnovata del noto Odyssey Neo G9, che si trova attualmente in commercio con la sua diagonale spinta fino a 49 pollici e con struttura curva, ad interessare l’utente per ottenere le sessioni di gioco più dinamiche in assoluto.

Ovviamente è chiaro che stiamo parlando di un device fatto per computer di fascia alta e che fanno uso di componenti dal costo esiguo: la qualità costa. In ogni caso

la presentazione in anteprima è arrivata nell’ambito del lancio delle due nuove schede grafiche marchiate AMD, e per chi non fosse abbastanza informato stiamo parlando della Radeon Rx 7900 Xtx e la Xt, che sono basate su architettura Rdna3 e che appunto potranno gestire contenuti fino a 8k.

La loro configurazione possiamo affermare con certezza che sia in risposta alle schede grafiche di alta gamma della nuova famiglia Rtx 40 di Nvidia, che come avremo modo di capire meglio avranno bisogno di un supporto migliore per ottenere la compatibilità più idonea possibile. Dal punto di vista del processore, invece, sarà richiesto a bordo almeno un Ryzen 7000 o un Intel Core i7 di tredicesima generazione.

Pieno di funzioni e splendido, ma quando verrà lanciato?

Ora parliamo dello schermo. Pare sarà basato su un pannello di tipo Quantum Mini Led come quello già a bordo dell’attuale modello Neo G9 ufficializzato nel 2021, ed è anche ovvio che supporterà la tecnologia Amd FreeSync per la gestione profonda e accurata dell’aggiornamento delle immagini a seconda del contenuto e dell’hardware.

Assicurerà pure il collegamento cablato tramite DisplayPort 2.1 del tutto compatibile col nuovo standard usb 4. Sul retro del monitor, infine,nnon mancano le ormai classiche illuminazioni led rgb per creare la giusta atmosfera e rendere gli streamer contenti del suo utilizzo.

Purtroppo non sappiamo dirvi quale sia ul suo costo dato che il lancio è previsto per il 2023, ma tenendo a mente che l’attuale modello a risoluzione 5k prezza quasi 2.000 euro, è facile pensare che il costo possa salire in corrispondenza al rincaro dei componenti.