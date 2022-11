iOS 16 presenta gravi problemi, il Face ID degli iPhone è a rischio: ecco perché

Apple non sbaglia mai, vero? In realtà non è esattamente così. L’ultima versione del suo sistema operativo pare che sia presentando una serie di problemi alquanto difficili da affrontare, anche perché gli utenti stessi non si aspettavano che potessero avere luogo proprio adesso. Con cosa hanno a che fare? Non vi piacerà saperlo.

Un numero spropositato di utenti iPhone ha segnalato di aver riscontrato problemi con il Face ID, il quale non funzionava subito dopo l’aggiornamento a iOS 16. Attualmente non è ancora chiaro quante persone siano interessate dal bug Face ID, né se il dilemma riguarei soltanto determinati modelli di iPhone. Tuttavia, per quanto la situazione possa essere grave, non è così tanto diffusa come si pensava che fosse inizialmente.

Ma come ha avuto inizio la storia? Tutto è partito con un thread su Reddit avviato due mesi fa, dove un numero crescente di utenti aveva segnalato che l’aggiornamento a iOS 16 ha comportato l’interruzione del funzionamento di Face ID in seguito. Il poster originale aveva condiviso un messaggio di errore che diceva: “Face ID non è disponibile, prova a configurare Face ID più tardi”.

Il messaggio è stato pubblicato nel subreddit di iPhone X, seppur un’altra persona ha affermato di aver avuto problemi persino con Face ID sul proprio iPhone 13 Pro Max. Qualcun altro, invece, ha detto di aver portato il proprio iPhone in un Apple Store, posto in cui i tecnici hanno affermato che si trattava di un errore hardware.

Il problema era presente già da diverso tempo, ma nessuno lo ha mai risolto

Un cliente Apple, che ha scritto nei forum della community dell’azienda il 27 ottobre, ha dichiarato di aver aggiornato a iOS 16.1 e di aver scoperto che Face ID non funzionava più. Il riavvio e il ripristino di Face ID non sembrano aiutare minimamente in questa faccenda, quindi è ovvio che i clienti si trovavano in una situazione di stallo: nessuno sapeva come uscirne purtroppo.

All’inizio di ottobre, però, MacRumors si era occupato di riferire che il rilascio candidato di iOS 15.7.1, non la versione ufficiale, aveva violato Face ID per alcune persone. E anche se Apple ha una pagina di supporto su passaggi da eseguire se Face ID non funziona su un iPhone o iPad Pro, comunque sia non serve praticamente a nulla attenersi alle procedure indicate.

E la ragione sta nel fatto che serva soltanto a correggere un singolo errore relativo al Face ID, invece che di concentrarsi su tutti quelli riscontrati. Attualmente la casa di Cupertino non ha rilasciato alcun documento di supporto in merito al problema, né commentato pubblicamente al riguardo.

Che lo possa fare in futuro non è da escludere, ma al momento sembra che gli utenti dovranno accontentarsi di questa funzione un po’ malconcia per essere usata. Non è l’ideale per quella che dovrebbe essere una opzione del tutto perfetta, che Apple stia perdendo colpi?