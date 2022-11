Xbox porta Marvel sulla sua Series X, la prossima sarà dedicata a Wakanda Forever

La geniale idea della Marvel di trasferire gli eroi dei fumetti sul grande o piccolo schermo sta dando delle grandissime soddisfazioni sia al colosso statunitense sussidiario di The Walt Disney Company sia suoi tantissimi appassionati.

Da Spider-Man ai Vendicatori, da Capitan America a Hulk, passando per Thor: tutti sono passati al cinema, ma la loro duttilità fa sì che in ogni posto in cui vengono messi, stanno bene. Anche, e soprattutto nel mondo del gaming.

XBox porta gli eroi Marvel sulla sua Series X, con un “nuovo” personaggio, Black Panther. E’ il principe dell’omonimo stato africano di Wakanda, creato dalle menti altrettanto geniali di Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni). Un eroe dal misterioso passato: c’è chi fa derivare il suo nome a una divinità locale, chi ai nativi americani degli Stati Uniti d’America delle Grandi Pianure. Ma secondo altri il principe è di estrazione una tribù africana immaginaria del romanzo “The Man-Eater” di Edgar Rice Burroughs, il papà di Tarzan. Tant’è.

Black Panther, un console (quasi) più unica che rara

In “Black Panther: Wakanda Forever” dei Marvel Studios, la regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e la Dora Milaje (inclusa Florence Kasumba), combattono per proteggere la loro nazione dall’intervento delle potenze mondiali sulla scia della morte di re T’Challa. Mentre i Wakandan si sforzano di abbracciare il loro prossimo capitolo, gli eroi devono unirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno di Wakanda.

Presentando Tenoch Huerta nei panni di Namor, re di una nazione nascosta sottomarina, il film è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli. “Black Panther: Wakanda Forever”, diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, debutterà nelle sale americane l’11 novembre 2022.

In concomitanza con l’uscita al cinema di Wakanda Forever, Microsoft ha pensato a una Xbox Series X personalizzata ispirata proprio a “Black Panther: Wakanda Forever” dei Marvel Studios. Tutto in tinta con il vestito di Black Panther (in gran parte nero, ovviamente), inclusi i controller abbinati e persino il tuo set di perline Kimoyo, replica.

Sarà un console rara, talmente di nicchia che vi saranno soltanto cinque esemplari, regalati peraltro a dei fortunati vincitori di un concorso istituito per l’occasione. Come partecipare? Bisogna fornire i dati personali, registrarsi e dimostrare di avere 18 anni compiuti, quindi ricordare una sequenza i vincitori saranno annunciati intorno all’11 novembre.

