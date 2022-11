Brasile, i convocati per il mondiale: esclusione eccellente tra i verdeoro

Tempo di Coppa del Mondo. La competizione in Qatar prenderà il via tra poco meno di due settimane e iniziano ad essere ufficializzate le prime liste dei convocati come nel caso del Brasile.

Il commissario tecnico Tite, che non aveva diramato una lista di pre-convocati, ha ufficializzato i 26 che andranno in Qatar con un’esclusione eccellente tra i verdeoro.

Le scelte del ct brasiliano, il primo a cominciare i convocati definitivi, faranno probabilmente discutere.

Il Brasile per la sesta stella: Neymar guida i suoi

Primo mondiale invernale alle porte ma non cambia di certo la fame del Brasile, primatista di titoli mondiali in bacheca, sono ben 5 i titoli dei verdeoro con l’ultima affermazione avvenuta nel lontano 2002 nel segno di Ronaldo, autore di una doppietta in finale contro la Germania. In quello che potrebbe essere l’ultimo mondiale di Neymar Jr., il Brasile parte tra le favorite alla vittoria finale guidati proprio dalla stella del Paris Saint Germain. O’Ney, dunque, farà parte della spedizione qatariota cosí come l’ex milanista Thiago Silva, capitano della Seleçao.

Ufficiali i 26 del Brasile: esclusione eccellente per Tite

Tra i convocati diramati dal ct Tite, che a fine mondiale lascerà la panchina della nazionale, vi sono alcune sorprese. Tra queste la presenza dell’ex bianconero Dani Alves. Il laterale trentanovenne, nel caso in cui scendesse in campo, diventerebbe il brasiliano più anziano a disputare un mondiale. Vi sono, però, anche delle esclusioni eccellenti come quella di Roberto Firmino, attaccante del Liverpool.

Oltre a Firmino anche un altro attaccante non sarà presente in Qatar: l’ex interista Gabigol fresco vincitore della Copa Libertadores con il Flamengo. Al loro posto il ct ha deciso di convocare il giovane Gabriel Martinelli dell’Arsenal e Pedro, ex Fiorentina ora in forza al Flamengo. Tra gli assenti anche Philippe Coutinho che ha rimediato un infortunio.

Ecco la lista dei convocati del Brasile:

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (City), Weverton (Palmeiras).

Difensori: Daniel Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Alex Telles (Siviglia).

Centrocampisti: Casemiro (Manchester United), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham), Everton Ribeiro (Flamengo).

Attaccanti: Neymar (PSG), Vinícius Júnior (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcellona), Pedro (Flamengo), Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rodrigo (Real Madrid)

Post ufficiale della Seleçao