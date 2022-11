“Carico residuale”: per Piantedosi i migranti non sono umani [VIDEO]

Le parole del titolare del Viminale lasciano trasparire tutta la mancanza di umanità del Governo Meloni e di questa destra, per la quale i migranti non sono degni di essere considerati esseri umani.

“Carico residuale”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi definisce le 35 persone a cui l’Italia ha impedito di sbarcare dalla Sos Humanity 1 costringendole a rimanere in mare ancora non si sa per quanto. Il Viminale ha infatti bloccato nel porto di Catania la nave carica di migranti, concedendo soccorso solamente alle donne e ai bambini e facendo distinzione tra coloro che ritiene “degni” di essere salvati e chi deve essere lasciato al proprio destino.

“Gli organismi di competenza accerteranno chi versa in condizioni di vulnerabilità e di questi ci faremo carico a prescindere dalle regole internazionali che noi riteniamo essere chiare. Dopo di che la nave dovrebbe lasciare le acque nazionali, con tutto il resto del carico che ne dovesse residuare“, queste sono le parole esatte utilizzate da Piantedosi da cui traspare tutta la mancanza di umanità nei confronti dei migranti.

Perché per questa destra che ha vinto le elezioni la vita da difendere è solamente quella di un essere al suo concepimento, ma una volta nato di quell’essere umano si fa una netta distinzione tra chi gli interessa e chi no. “Difendiamo la vita, no all’aborto” ma del “carico residuale” di uomini lasciati a morire a pochi metri dalla nostra costa ce ne frega ben poco. Anzi, teniamolo ben lontano da casa nostra.

“Uscire dalle acque territoriali con il carico residuale. Si sta parlando di merce? No, si sta parlando di esseri umani: persone sfuggite ai campi di concentramento libici finanziati dall’Italia” afferma l’Ong Mediterranea commentando l’uscita del Ministro. “Parlano di diritto alla vita, ma quando poi ci si ritrovano davanti la chiamano ‘carico residuale’. Di residuale è rimasta solo l’umanità di chi ci governa” afferma.

Fratelli d’Italia prova pure a difendere queste inaccettabili parole attaccandosi a una spiegazione di tipo lessicale, estrapolata dal testo della Convenzione dell’Onu sui diritti del Mare. Ma oltre alla mancanza di umanità il partito della Meloni manca anche di comprensione del testo. Scrive infatti il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, rifacendosi alla Convenzione: “Il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero“. Una toppa peggiore del buco. Carico, scarico e persone: il rappresentate del Governo Meloni non distingue un oggetto inanimato da un essere umano. Ne è incapace o non vuole farlo, la scelta la lasciamo a voi.