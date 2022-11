15enne trascinata da un amico in camera, stuprata e minacciata

L’adolescente sarebbe stata portata a ubriacarsi e poi stuprata nel corso di una serata tra amici. Infine sarebbe stata minacciata di tacere

Sarebbe dovuta essere una normala serata in compagnia di amici. La proposta sarebbe stata quella di bere qualcosa e poi uscire, domenica 2 giugno 2022. Con la scuola che stava per terminare e l’inizio dell’estate, due ragazze di 15 anni hanno accettato l’invito da parte di due amici, che conoscevano di tempo. Il primo, 18enne, padrone di casa, l’altro 16enne.

Una serata con tante chiacchiere ma anche con un po’ troppo alcol. Infatti, all’ennesimo giro di bevuta la situazione ha preso una piega da incubo per una delle due 15enni. Il 16enne avrebbe infatti cominciato a baciarla, poi l’avrebbe trascinata in una stanza da letto della casa, le avrebbe tolto i vestiti e l’avrebbe violentata.

Nonostante avesse bevuto, la ragazza ha realizzato cosa stesse occorrendo e ha cercato di reagire, ma lui le avrebbe messo le mani sulla bocca per impedirle di gridare e di farsi aiutare. Nell’altra camera, c’era l’amica che non si sarebbe resa conto di nulla ciò che stava succedendo.

Soltanto poi, quando tutte e due hanno lasciato la casa, lei in lacrime ha detto all’amica quello che era accaduto. Per giorni quello che era successo è rimasto solo tra le confidenze delle due quindicenni, ma col passare del tempo era divenuto un peso difficile da sostenere. Così i genitori, che avevano notato il cambiamento della figlia dopo quanto occorso, si sono fatti raccontare ogni cosa.

Così la ragazza è andata a denunciare e poi da un dottore. L’inchiesta portata avanti dai carabinieri, ha proseguito nel corso di questi mesi in totale silenzio. Gli inquirenti hanno raccolto elementi per ricostruire la vicenda e ieri è partita la perquisizione nei confronti del 16enne, ufficialmente indagato per stupro e minacce nei confronti della 15enne.

Dopo quanto occorso, il giovane l’avrebbe avvicinata per persuaderla a non denunciare, offrendole anche soldi in cambio. Sotto sequestro sono andati telefonino e pc del giovane che dovranno essere analizzati ma anche gli abiti e le scarpe che indossava quella sera. La ragazza, distrutta dall’accaduto, è ora in cura psichiatrica. Il 16enne avrebbe detto che il rapporto era consenziente.