Leonardo folgorato mentre si asciuga i capelli e muore: aveva 31 anni

Leonardo Schingaro, 31 anni, è morto ieri sera mentre si stava asciugando i capelli con il phon. È accaduto a Bari, in seguito a una partita di calcio.

Leonardo Schingaro-meteoweek.com

Leonardo è morto dentro la sua casa, mentre stava phonando i suoi capelli. Una tragedia assurda. Il 31enne era titolare di un’attività di spedizioni e trasporti si strada, ed era tornato da poco a casa dopo una partita a calcetto. Aveva quindi fatto una doccia, forse i suoi piedi erano ancora bagnati, è rimasto fulminato da una violenta scarica elettrica mentre si stava asciugando i capelli in bagno.

La scossa è stata davvero molto forte, anche perché non sarebbe entrato in funzione il salvavita e nessuno è riuscito a soccorrerlo in tempo per salvarlo. È morto sul colpo, in un secondo. Inutili i soccorsi, purtroppo per lui non c’era già più niente da fare.

Il padre, che è scioccato dalla vicenda, ha sfondato la porta del bagno e ha trovato il figlio a terra e il phon al suo fianco. Disperato, ha contattato subito i soccorsi. Ma una volta sopraggiunti in loco, gli operatori sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del giovane.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato un’indagine per ricostruire con esattezza i fatti e le cause che hanno provocato il fatale incidente. I militari dovranno appurare se gli impianti dell’abitazione fossero a norma e da cosa sia scaturita la tragica scossa.

Tanti i messaggi da parte dei suoi amici, sconvolti dalla morte del 31enne. Su Facebook, un’amica, Alessia, scrive una dedica al giovane:«Quando la luce sarà andata via, quando tutti saremo a letto e ripenseremo alla giornata di oggi (ieri), un pensiero costante e martellante nella mente e nel cuore accomunerà le nostre persone. Tu che con il tuo sorriso e il tuo buonumore travolgente riuscivi sempre a strappare una risata. Amico mio, continua a far casino da lassù come solo tu sai fare, noi ci alimenteremo e manterremo vivo il tuo ricordo ripensando a tutti i momenti belli condivisi», ha chiosato.