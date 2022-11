Dimesso, esce dall’ospedale: lo investono sulle strisce e muore

È successo a Francesco Spalice, 75 anni, di Giugliano. L’uomo era stato appena dimesso dal nosocomio Santa Maria delle Grazie, ma un’auto lo ha investito

Un uomo di 75 anni, Francesco Spalice, ha perso la vita dopo le dimissioni dall’ospedale Santa Maria delle Grazie, a Pozzuoli (Napoli). Non vi sono responsabilità da parte dei medici. L’uomo, infatti, è stato investito sulle strisce da un’auto.

A causa del forte impatto, per l’uomo non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo.

Cosa è accaduto

Il dramma è occorso il 1° novembre scorso. L’uomo, 75 anni, di Giugliano, stava uscendo dal nosocomio, quando, mentre si trovava sulle strisce pedonali, un’auto lo ha investito, e l’uomo ha perso la vita sul colpo. Subito si sono prodigati i soccorsi, ma i tentativi da parte dei medici per salvarlo non hanno avuto successo, in quanto l’uomo è morto subito.

Al volante dell’auto che ha investito l’anziano c’era un altro anziano, un uomo di 70 anni di Pozzuoli, che ora è indagato per omicidio stradale. In merito al sinistro è stato aperto un fascicolo e l’inchiesta è affidata alla Polizia Municipale locale. Il corpo dell’uomo è sotto sequestro, come disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica. Nei giorni scorsi è stato eseguito l’esame autoptico.

Come riporta Cronaca Flegrea, il 75enne era stato dimesso da pochissimo dopo essersi sottoposto a un’operazione chirurgica. Aspettando che la figlia si recasse da lui per rientrare a casa, aveva deciso di recarsi in una farmacia, sita nei pressi del nosocomio, per comprare delle medicine.

E a quel punto, l’anziano sarebbe stato travolto in via Montenuovo Licola Patria, mentre stava attraversando la strada sulle strisce. Al volante c’era un uomo di 70 anni, che in seguito all’impatto che ha visto il 75enne avere la peggio, è andata a finire fuori strada. I vigili urbani hanno avuto le registrazioni di alcune videocamere di sicurezza private per ricostruire la vicenda.

La strada era già finita al centro di una serie di critiche dei residenti che lamentano il fatto che le auto passino a una velocità eccessiva, e che hanno chiesto che vengano posti dei dissuasori per prevenire sinistri stradali.