Chromecast è il passato, ora abbiamo STRONG Google TV stick: basso costo e funzioni al top

Certi produttori di prodotti tecnologici non badano solamente al soldo tintinnante, ma anche e soprattutto alla qualità dell’esperienza per il cliente ed al fatto che un cliente soddisfatto da un prodotto più conveniente, sarà sicuramente un cliente fedele che costituirà uno zoccolo duro nel tempo.

E’ quello che deve aver pensato STRONG quando ha creato la STRONG Google TV stick, una stick HDMI Android TV certificata Google con il media streamer SRT41.

Un prodotto che, così presentato, “rischia” di mandare in pensione il griffato Chromecast 4K, che costa di più ma che è legato a un problema comune a tutti i device elettronici di questo mondo: l’obsolescenza programmata. Quella che a un certo punto mette a riposo forzato un dispositivo che non supporta più aggiornamenti software.

STRONG Google Tv Stick, cosa offre

L’aspetto è sempre quello: una chiavetta che si attacca al televisore fornendo servizi di streaming e rendendo smart anche le televisioni che non lo sono. E proprio questo è il suo valore aggiunto: il fatto di avere un attacco HDMI rende utilizzabile anche un televisore di vecchia generazione purché sia in HD.

La smart Tv in sé per sé, invece, potrebbe andare incontro a problematiche di obsolescenza in quanto come gli smartphone, che però questo problema lo hanno più frequentemente, a un certo punto non supportano più aggiornamenti software troppo sofisticati.

La chiavetta Google Tv di STRONG, pur non essendo un prodotto Google ma avendone comunque la certificazione, ne offre tutte le funzionalità, supporta video 4K fino a 60 Hz e in formato HDR, ed ha dalla sua un prezzo di listino inferiore di 10 euro rispetto alla Chromecast di Google: 59,99 euro rispetto a 69,99 euro.

Ma cosa è presente nella confezione della STRONG Google Tv Stick? Un alimentatore con cavetto USB, una piccola prolunga HDMI per facilitare l’installazione in caso di pannello connessioni troppo stretto. L’alimentazione della chiavetta STRONG a differenza della Chromecast di Google, può quindi essere eventualmente collegata ad una porta USB del TV.

Il comparto hardware è basato sul SoC Amlogic S905X2, e prevede una CPU 4 core ARM Cortex-A53 a 1,8 GHz, e supporta la decodifica delle più recenti codifiche video tra cui HEVC e AV1, oltre all’MPEG-4 AVC e VP9.

La memoria di cui è dotata la chiavetta STRONG + di 2 GB di RAM e 8 GB di storage con connettività Wi-Fi di tipo 5 e Dual Band, ed è presente anche il Bluetooth 5 che serve per abbinare il telecomando con microfono integrato per i comandi vocali.

