DAZN ti permette di risparmiare durante i Mondiali di Calcio: ecco come mettere l’abbonamento in pausa

I detrattori di DAZN possono tirare il fiato per qualche tempo. Già perché nonostante i molti disservizi che la piattaforma sportiva spesso incontra durante lo streaming, si fanno perdonare grazie a una possibilità offerta ai clienti durante i Mondiali in Qatar.

Infatti mentre molte persone si sono affrettate a disdire gli abbonamento per evitare di spendere soldi durante le settimane di Mondiale in Qatar, il servizio clienti della piattaforma ha fatto sapere che ci sarà la possibilità di “mettere in stand-by” l’abbonamento per la durata desiderata dai clienti.

Del resto era prevedibile che la piattaforma, che offre streaming solamente per la Serie A di calcio italiano e gli altri campionati europei, facesse del tutto per mantenere la sua clientela intatta mentre è impegnata nella visione di un altra kermesse calcistica.

Come mettere l’abbonamento in stand-by

In modo molto semplice, per mettere “a riposo” l’abbonamento di DAZN non serve altro che accedere alla piattaforma dal web su PC o dal tablet, e tramite il menù accessibile in alto a destra cliccare su “Il mio account”.

A questo punto si deve accedere alla sezione “Abbonamento” dove decidere come gestire la sottoscrizione del contratto di DAZN che permette di gestire il piano e cambiare il metodo di pagamento.

Da questa parte dell’area riservata è possibile mettere in pausa l’abbonamento a DAZN cliccando su “voglio mettere in pausa”. Da questo link si viene reindirizzati a una pagina dove scegliere il periodo di pausa dell’abbonamento, al termine del quale si tornerà a usarlo pienamente.

Ci sono delle opzioni predefinite (1 mese, 2 mesi etc) tra le quali scegliere per definire il periodo di sospensione dell’abbonamento, oppure si potrà scegliere direttamente una data entro la quale tornare a usufruire del completo abbonamento a DAZN.

Nel periodo di sospensione dell’abbonamento, ovviamente non sarà possibile accedere a DAZN e quindi non ci saranno trasmissioni da poter visionare, ma si potrà fare accesso dentro l’area riservata per gestire la propria sottoscrizione.

Ovviamente durante il periodo di sospensione dell’abbonamento non saranno prelevati soldi dalle carte o dal conto dell’utente, in quanto nel periodo il servizio non sarà erogato.

Successivamente per riattivare l’account bisognerà effettuare lo stesso percorso che è stato fatto per andare a disattivare temporaneamente l’abbonamento e cambiare semplicemente la data di fine sospensione in modo tale da poter tornare a visionare i programmi sportivi offerti dalla piattaforma di streaming sportivo che da due anni a questa parte detiene i maggiori diritti di trasmissione dei programmi sportivi.

FONTE