Questo Buco Nero ci fa paura: troppo vicino alla Terra da diventare un rischio

Un Black Hole dormiente distante soli 1600 anni luce di distanza spaventa un po’ il nostro Pianeta, ma è anche l’occasione per fare luce sul nuovo fenomeno spaziale scoperto da un gruppo di astronomi.

I buchi neri sono gli oggetti più estremi dell’Universo, corpi celesti con un campo gravitazionale così intenso che dal suo interno non può uscire nulla, nemmeno la luce, il risultato di implosioni di masse sufficientemente elevate.

Versioni supermassicce di questi oggetti inimmaginabilmente densi probabilmente risiedono al centro di tutte le grandi galassie. I buchi neri di massa stellare – che pesano da cinque a 100 volte la massa del Sole – sono molto più comuni, con una stima di 100 milioni nella sola Via Lattea. Solo una manciata è stata confermata fino ad oggi, tuttavia, e quasi tutti questi sono “attivi”, il che significa che brillano brillantemente ai raggi X mentre consumano materiale da una vicina compagna stellare, a differenza dei buchi neri dormienti che non lo fanno.

Ecco Gaia BH1

Gli astronomi che utilizzano il telescopio Gemini North alle Hawaii, uno dei telescopi gemelli dell’International Gemini Observatory, gestito dal NOIRLab della NSF, hanno scoperto il buco nero più vicino alla Terra, che i ricercatori hanno soprannominato Gaia BH1.

Questo buco nero dormiente è circa 10 volte più massiccio del Sole e si trova a circa 1600 anni luce di distanza nella costellazione dell’Ofiuco, il che lo rende tre volte più vicino alla Terra rispetto al precedente detentore del record, un binario di raggi X nella costellazione di Monoceros.

La nuova scoperta è stata resa possibile effettuando squisite osservazioni del movimento della compagna del buco nero, una stella simile al Sole che orbita attorno al buco nero all’incirca alla stessa distanza della Terra rispetto al Sole. Sebbene ci siano probabilmente milioni di buchi neri di massa stellare che vagano per la Via Lattea, quei pochi che sono stati rilevati sono stati scoperti dalle loro interazioni energetiche con una stella compagna. Quando il materiale di una stella vicina si muove a spirale verso il buco nero, si surriscalda e genera potenti raggi X e getti di materiale. Se un buco nero non si sta nutrendo attivamente (cioè è dormiente) si fonde semplicemente con l’ambiente circostante.

“Prendi il Sistema Solare, metti un buco nero dove si trova il Sole, e il Sole dove si trova la Terra, e ottieni questo sistema”, ha spiegato Kareem El-Badry, astrofisico del Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian, il Max Planck Institute for Astronomy, nonché autore principale dell’articolo che descrive questa scoperta, si spiega così.

“Sebbene siano stati molti i rilevamenti dichiarati di sistemi come questo – afferma – quasi tutte queste scoperte sono state successivamente confutate. Questa è la prima rivelazione inequivocabile di una stella simile al Sole in un’ampia orbita attorno a un buco nero di massa stellare nella nostra Galassia”.

FONTE