Aggiornamento di Novembre per Samsung: è fondamentale, risolve 40 vulnerabilità del vostro smartphone

Il nuovo update rilasciato da Google servirà a correggere alcune vulnerabilità presenti nel vostro cellulare. Di quali smartphone parliamo?

Come abbiamo accennato ad inizio articolo, Google ha lanciato le patch di sicurezza di novembre 2022 per i suoi Pixel, e Samsung non ha alcuna intenzione di rimanere in disparte dato che sia stato appena rilasciato nuovo aggiornamento per Android 13. Quelli che lo hanno già ricevuto, come Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, devono ancora ricevere l’update.

Ed è per questo motivo che i primi a ottenerle sono i pieghevoli Galaxy Z Flip4 e Z Fold4, per ora non presi in considerazione nella distribuzione della One UI 5. Le correzioni di sicurezza integrate da Google (CVE) questo mese, invece, sono 37, tre delle quali di importanza alta – parliamo di CVE-2022-25748, CVE-2022-25720 e CVE-2022-33243 – e due di queste specifiche per dispositivi con il chip SoC Snapdragon.

L’elenco dei cellulari aggiornabili

Questa patch, dunque, è già in distribuzione su alcuni modelli, come il Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. La lista dei dispositivi Samsung che riceveranno le patch di novembre, ascoltate bene, è piuttosto lunga, e per conoscerla basta visitare l’apposita pagina sul sito del produttore.

E come probabilmente saprete, i dispositivi della casa sud-coreana si dividono tra chi riceve l’aggiornamento ogni mese, chi lo ottiene ogni trimestre e chi, invece, ogni semestre. In ogni caso l’update sarà distribuito entro un paio di settimane su tutti i modelli, ma non è da escludere che le patch possano arrivare su altri modelli.

Difatti la casa coreana vorrebbe scegliere di rilasciare update più frequenti di quelli previsti attualmente, specie su dei dispositivi che dovrebbero riceverne uno ogni circa tre mesi. Di seguito vi lasciamo la lista degli smartphone che verranno aggiornati: