Un Amazon Prime per tutte le tasche. Mentre molti servizi di streaming stanno aumentando i prezzi dei rispettivi abbonamenti, il colosso di Seattle va in controtendenza con il primo bundle super economico, da poco più di sette dollari l’anno. Davvero una grande idea, per di più in versione mobile.

“Questo abbonamento è stato pensato appositamente per un determinato tipo di mercato ed è un passo in avanti nella direzione di rendere l’intrattenimento di qualità accessibile al maggior numero di persone in tutto il Paese”.

Parole ufficiali da parte di Amazon, che presenta così Prime Video Mobile Edition. Una bella notizia per il momento esclusiva di quegli utenti che hanno scelto di legarsi ai dispositivi griffati dal Robottino Verde. Ancora niente per iOS, anche se sono in molti a ipotizzare lo sbarco del nuovo abbonamento di Amazon, in un prossimo futuro, anche su Apple. Ma cosa è incluso nel piano?

Un Amazon specifico per smartphone (Android, per ora)

Poiché si tratta di un piano solo mobile, gli utenti di Amazon saranno limitati allo streaming di contenuti in qualità SD, ovvero Standard Definition, in questo abbonamento, comunque, rientra anche la possibilità di scaricare programmi e film Prime Video per una visualizzazione offline, senza aver bisogno per forza di una connessione.

Il nuovo abbonamento è ora in offerta, ma soltanto in India a soli Rs 599, 7,2 dollari all’anno, quando arriverà in Italia, e se resteranno questi i prezzi, si tratterrebbe di sborsare all’incirca 7,16 euro, sempre al netto della volatilità del cambio. Gli utenti in India, dunque, potranno iscriversi al piano Prime Video Mobile Edition tramite l’app Prime Video su Android o il sito Web Prime Video. Amazon spiega così la scelta dell’India. “Creato appositamente per un paese mobile first come l’India, Prime Video Mobile Edition è un passo importante per rendere l’intrattenimento premium in tutte le lingue onnipresente come gli smartphone nel paese – ha osservato Amazon in un comunicato stampa condiviso con Android Authority – in India gli acquisti si fanno prevalentemente su smartphone”.

Amazon, però, non fa niente per caso. Sono in molti, fra cui la stampa locale, a pensare che il nuovo piano di abbonamento potrebbe essere inserito in qualcosa di molto più grande, il gigante dell’e-commerce, infatti, è sulla buona strada per espandere il suo piano solo mobile. Un piano annunciato già lo scorso anno, ma che a quanto sembra è sulla via dello sviluppo definitivo.

