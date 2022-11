Very Mobile e Amazon, la promozione che non ti aspettavi che ti ricompensa con coupon da spendere

Dove c’è un buono d’acquisto, immancabilmente c’è Amazon. Il colosso dell’e-commerce è una di quelle realtà che ha tanto successo perché, oltre ad avere prezzi concorrenziali e ad essere uno dei siti di acquisto online più precisi al mondo, è anche quello che spesso e volentieri si presta a iniziative commerciali di concerto con altre realtà.

L’ultima iniziativa commerciale, in ordine di tempo, che il colosso di Seattle ha messo in piedi, riguarda la messa a disposizione di una serie di buoni acquisto da 10 euro agli utenti che avranno attivato un’offerta telefonica con Very Mobile.

L’operatore nato da una costola di Wind Tre, infatti, ha messo in palio questi buoni per i nuovi clienti che entrano a far parte della famiglia Very attraverso un processo di portabilità da altro operatore.

Very mobile, ecco i pacchetti da attivare

Il periodo di offerta per ottenere i buoni da 10 euro di Amazon è iniziato il 7 novembre e si concluderà il 28 del mese, e prevede l’attivazione in portabilità di 5 diversi pacchetti, differenti nel rapporto contenuto/prezzo.

I 5 bundle Very Mobile sono infatti molto economici, partono da quello da 4,99 euro e si concludono con quello da 8,99 euro, passando per quelli da € 5,99, € 6,99 e € 7,99. La convenienza dei vari bundle sale esponenzialmente con l’aumento del prezzo, pertanto risulta più conveniente, ad esempio, attivare quella da 8,99 rispetto a tutte le altre nonostante costi di più.

Per fare un esempio pratico, basti pensare che il bundle da 4,99 euro prevede minuti e SMS illimitati, 30 GIGA in 4G, nessuna spesa per attivazione e spedizione della SIM e 4,6 GIGA di roaming a zero spese.

Invece il bundle da 8,99 euro, quindi 4 euro in più, offre minuti e SMS illimitati come il primo, al pari della gratuità dell’attivazione e spedizione della SIM, ma comprende 200 GIGA in 4G al mese e 8,2 GIGA di roaming a zero spese.

Per quanto riguarda i bundle intermedi, quello da 5,99 euro offre 50 Giga in rete Very Mobile, e 5,5 Giga in roaming; quello da 6,99 prevede 100 Giga in rete Very Mobile e 6,4 Giga in roaming; quello da 7,99 infine offre 150 Giga in rete Very Mobile e 7,3 Giga.

Per ottenere il buono spesa di 10 euro su Amazon, non è però sufficiente attivare l’offerta Very Mobile. E’ necessario infatti essere provenienti da un altro operatore telefonici, effettuare almeno un rinnovo che avviene tramite video-identificazione contestualmente all’attivazione della SIM. Dopo aver compiuto questa operazione, arriverà entro 30 giorni una mail contenente il buono Amazon da 10 euro spendibile sul portale.

Gli operatori dai quali effettuare la portabilità per avere la possibilità di ricevere il buono Amazon sono i seguenti: 1 Mobile, BT Italia, CoopVoce, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, iliad, Lycamobile, Noitel, NV Mobile, Ovunque Mobile, Plintron, Rabona, Tiscali, WithU, BT Enia, CMLink, Daily Telecom Mobile, elimobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio Mobile, NTMobile, Optima, Plink, PosteMobile, Telmekom, Vianova.

FONTE