Disney+, arriva la stangata: prezzo in aumento, l’abbonamento mensile sarà sempre più salato

Non è sempre “una gioia” sentire notizie di questo genere, soprattutto se siamo degli amanti di Netflix. Tuttavia va detto: la compagnia ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti, ma di quanto esattamente?

Disney+ sta seguendo gli esempi delle altre piattaforma di streaming, ovvero che sta decidendo di aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti con l’inserimento della pubblicità. Non sappiamo dirvi con certezza quali saranno i Paesi coinvolti, a parte l’Italia ovviamente, ma è probabile che riceveremo maggiori aggiornamenti in merito prima del previsto.

La modifica verrà apportata a partire dal prossimo 8 dicembre, giorno in cui gli utenti troveranno la possibilità di usufruire di due piani di abbonamento: il Basic e quello Premium. Nel primo caso costerà 7,99 dollari al mese, ma prevede l’introduzione della pubblicità, mentre nel secondo 10,99 dollari al mese e 109,99 dollari l’anno. gli abbonati potranno guardare in streaming Disney+ senza pubblicità e scaricare contenuti offline.

I vecchi clienti avranno la possibilità di cambiare l’abbonamento scegliendo tra il Basic e il Premium, ovviamente in base alle proprie esigenze. Se non si è ancora abbonati a Disney+, tuttavia, possibile farlo sempre scegliendo uno dei due abbonamenti a partire dall’8 dicembre 2022. Ribadiamo che i nuovi prezzi entreranno in vigore a partire dall’8 dicembre 2022 per i nuovi abbonati e dalla prima data di fatturazione.

L’aggiunta delle pubblicità è deciso, ma non sarà tanto gradevole

Ma sarà piacevole guardare i contenuti almeno? Dipende dal nostro grado di sopportazione, perché Disney+ ha dichiarato che ha intenzione di mandare gli annunci durante film e programmi. Gli stessi verranno mostrati prima dell’inizio del video e durante la riproduzione, in modo simile a quello che ci si aspetterebbe dalle pubblicità durante una trasmissione TV tipica sostanzialmente.

E prima che lo diciate, no: non sarà possibile avanzare velocemente le interruzioni pubblicitarie, al di là del fatto che saranno presenti o meno su tutti i contenuti visualizzati con il profilo bambini o su alcuni contenuti come quelli di Disney Junior, per gli under 7 e in quelli in cui è stato eseguito il download, che comunque rientra nel piano Basic con pubblicità.

A parte questo ci sono alcuni dubbi su questo abbonamento. Ad esempio quanti saranno e che durata avranno gli spot sulla versione Basic del nuovo Disney+, a differenza di quanto esplicitamente dichiarato da Netflix con il suo nuovo ”piano base con pubblicità”?

Inizialmente era stato detto che sarebbero stati presenti con un intervallo pubblicitario di circa 4-5 minuti di spot in media per ogni ora di contenuti visionati, con una durata tra i 15 e i 30 secondi. Ma ora non c’è alcuna menzione nemmeno per quanto riguarda la risoluzione alla quale verrà dato il piano Basic di Disney+, che si pensa non avrà il 4K; questa modalità sarà disponibile solo per il piano premium probabilmente. Tuttavia non siamo sicuri che prenderanno questa strada, dunque il nostro consiglio è di rimanere aggiornati al riguardo.