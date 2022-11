Il primo iPhone pieghevole è realtà grazie a questo fan della Mela

Samsung ha aperto un pertugio divenuto subito la via del (suo) successo. L’hanno solcato in tanti. Tutti, praticamente. Tutti tranne Apple. Almeno per il momento, il colosso di Cupertino, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non ha ascoltato le sirene di mercato dei pieghevoli. Forse è arrivato il momento di farlo.

Le voci sull’iPhone pieghevole, nessuna ufficiale sia chiaro, girano da mesi, ma ci è voluto un fan in Cina per farne effettivamente uno, e far capire che tutto ciò è fattibile, Apple semmai avrebbe altri piani. È una build grezza, va bene, ma uno YouTuber cinese ha reso l’idea di un iPhone pieghevole, una realtà.

Non è la prima volta, che accade questo: già in passato un rendering fan-made di un iPhone pieghevole aveva cercato di convincere Apple a seguire quella strada, diventata maestra per Samsung, ma questa build grezza è qualcosa di nuovo. Lo YouTuber, infatti, ha realizzato un Melafonino foldable, realizzandolo con parti di un iPhone X e Motorola Razr, avvicinandosi a quello che potrebbe essere l’iPhone pieghevole del futuro.

Nuove indiscrezioni sugli iPhone pieghevoli: a quando quelli ufficiali?

Lo YouTuber l’ha chiamato iPhone V. È un progetto impressionante e, nonostante sia un dispositivo grezzo e pronto, il Melafonino in questione può essere piegato a metà, funzionando alla perfezione. Nel video postato in cinese, ma per fortuna ci sono i sottotitoli a rendere comprensibile lo sviluppo anche per noi occidentali, italiani per l’esattezza, lo YouTuber spiega per filo e per segno tutti i dettagli del suo capolavoro. A prescindere se e quando Apple deciderà che è arrivato il momento di rilasciare un foldable con la griffe della Mela morsicata più famosa al mondo, è affascinante solo guardare YouTube che fa a pezzi entrambi i cellulari, si notano tutte le viscere tecnologiche che da sempre hanno incuriosito un po’ tutti.

Lo YouTuber rielabora le parti dell’iPhone X per adattarle all’interno di un Motorola Razr pieghevole con grande abilità. E’ bravo. Bravo davvero. Il video viene visualizzato da migliaia e migliaia di utenti, anche dai media internazionali, il passaggio ai rumors è praticamente automatico. Ecco nuove voci: Apple starebbe lavorando su prototipi di “iPhone” pieghevoli dal 2020 e che i modelli funzionanti potrebbero entrare sarebbero nel 2023, inizi 2024.

Ancora una volta, però, nulla di queste indiscrezioni arrivano dal bunker di Cupertino. Apple continua a tacere. Nel frattempo, però, almeno un iPhone pieghevole c’è grazie a questo fan-made. E per ingannare l’attesa, non è affatto male.

FONTE