LG mostra il nuovo display che si allunga e si contorce senza rovinarsi, mantenendo intatte le sue qualità

In cerca di un nuovo dispositivo allungabile, flessibile e soprattutto che sia in grado di stupirci? Una delle compagnie tech più famose che ci siano ha scelto di mostrarci qualcosa di unico nel suo genere, se non del tutto originale visto e considerato che sia innovativo. Ma di che prodotto si tratta?

LG Display, dopo tanto tempo di attesa, ha presentato il primo pannello da 12 pollici ad alta risoluzione al mondo capace di estendersi, piegarsi e contorcersi senza subire danni. Ovviamente, seppur non sia specificato, è il risultato di un progetto in corso con il governo sud coreano per lo sviluppo di un display di nuova generazione da applicare in diversi settori, il quale sarà destinato a tante categorie differenti e soprattutto attuali.

La compagnia tende a specificare che sia assolutamente originale ciò che hanno prodotto, ma non perché lo dicano loro: non esiste un device simile a quello che è stato progettato adesso. Difatti sino ad oggi non si era riuscito a creare un display RGB a micro-LED con pixel pitch inferiore ai 40μm estensibile del 20%, che può arrivare fino a 14 pollici con risoluzione di 100ppi. Oltretutto è molto resistente, dura nel tempo ed è pronto per essere lanciato nel mercato della tecnologia.

Ciò che ha progettato LG non solo è fantastico, ma è anche unico al mondo

Ma come hanno fatto a progettare questo dispositivo? La storia dietro la sua realizzazione è interessante: è stata resa possibile dall’impiego di un substrato resiliente in silicone, il quale viene utilizzato già per le lenti a contatto. In aggiunta il sistema cablato ha una struttura a molla a forma di S in sostituzione di quella tradizionale lineare, e questa ci consente di ottenere una altissima elasticità senza il rimischio di rotture, cedimenti e malfunzionamenti.

LG, da questa aspettativa, ha previsto un impiego notevole in diversi settori. Può persino essere applicato sulla pelle, ma non è urgente questa integrazione: a noi interessa che ci possa vedere la luce il più presto possibile, specialmente dopo l’uscita di alcuni prodotti di questo tipo o simili.

Pensiamo che l’High-Resolution Stretchable Display rappresenti un passo ulteriore, essendo capace di offrire prestazioni mai raggiunte sino ad ora da nessun altro pannello pieghevole dello stesso settore. In poche parole è una manna dal cielo questa nuova progettazione da parte di LG, seppur non sia possibile dire con assoluta certezza che sarà l’unico.

Al momento, però, siamo fiduciosi del fatto che non ci deluderà minimamente questa nuova produzione. Verrà surclassata nell’immediato da altri dispositivi simili? È possibile, magari in futuro da qualche altra società tech – come Xiaomi o Samsung – che ha intenzione di ottenere lo stesso risultato. In pratica dobbiamo soltanto sperare che, al di là di chi decida di realizzarlo, non pensi soltanto al profitto ma anche al lancio di un dispositivo notevole. Chi sarà la compagnia che fronteggerà i prossimi dispositivi di LG?