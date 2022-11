Amazon porta sul suo sito le riviste: ecco come sfogliarle gratuitamente

Amazon non si sta interessando solo di lanciare le sue offerte in occasione del Black Friday, ma anche di rinnovare la piattaforma il più velocemente possibile. E lo sta facendo davvero bene dal momento che abbiano aggiunto un nuovo elemento per incrementare il prestigio del sito, ovvero le riviste digitali. Ma che cosa aggiungeranno di nuovo esattamente?

Novembre è considerato come uno dei mesi migliori dell’anno, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che il Black Friday e le continue innovazioni proposte non facciano altro che arricchire sia le catene di negozi elettronici che i vari siti di shopping online. E poi non scordiamoci che fra un mese sarà possibile godersi la magia del Natale, che ovviamente piace a tutti noi.

Ma il protagonista indiscusso del nostro articolo è Amazon, il quale ha deciso di migliorare ancora di più la piattaforma aggiungendo un nuovo elemento fondamentale per il sito. Non parliamo di una aggiunta di poco conto o che ci dimenticheremo subito dopo, però riteniamo che sia meglio per tutti approfondire il discorso e vedere che cosa ha voluto proporci Amazon.

Le riviste digitali sono già disponibili, basta solo cercarle

La piattaforma, come abbiamo appena detto, è sempre di più un punto di riferimento per tutti noi. In particolar modo lo è diventato per lo shopping, lo streaming, le serie TV, i film, la musica, i libri e adesso anche riviste in formato digitale. Ha annunciato il debutto di una nuova sezione sul suo sito web dedicata alle principali riviste distribuite in Italia da Condé Nast e Gruppo Mondadori, nonostante ce ne siano anche altre tirate in mezzo.

Di che cosa tratta questa nuova idea? Semplicemente gli utenti iscritti a Kindle Unlimited, che sarebbe il servizio per accedere a uno sconfinato catalogo di ebook, possono sfogliare le riviste digitali senza costi aggiuntivi. Per abbonarsi è sufficiente sapere che i primi 30 giorni sono gratuiti, mentre il servizio si rinnova a 9,99 euro al mese.

Per tutti quelli che leggono soltanto magazine, invece, sappiate che la possibilità di comprare le singole uscite ai prezzi indicati sullo store online. Le riviste, infine, sono gestite per categoria, però possiamo anche pensare di effettuare una ricerca all’interno della sezione Kindle Store.

Avremo modo di poter gestire le selezioni come meglio vorremo, dunque non preoccupatevene. Al giorno d’oggi tutti nuovi sistemi realizzati sono all’avanguardia e ci permettono di non sgarrare mai in quello che faremo, ma Amazon questo lo sa bene: non avrebbe lanciato la sua nuova idea sulle riviste digitali altrimenti.

Detto questo, oltre ad invitarvi a rimanere aggiornati su quello che propone la piattaforma di tanto in tanto, ci teniamo a lasciarvi un esempio dei magazine che saranno disponibili. Riportiamo pure i prezzi di acquisto affinché siate informati di tutto: