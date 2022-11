Dramma della solitudine: anziana trovata morta in casa dopo una settimana

Un’anziana donna è stata ritrovata priva di vita nel suo appartamento: da una settimana non si faceva più vedere in giro.

Il vicino di casa ha dato l’allarme contattando le forze dell’ordine. Il decesso dovrebbe risalire a qualche giorno fa. È la triste classica morte di chi vive nella solitudine, come purtroppo avviene con frequenza sempre maggiore.

Un autentico dramma della solitudine quello che si è consumato nel Brindisino dove un’anziana donna è stata trovata cadavere all’interno dell’appartamento nel quale viveva da sola. Non si avevano notizie della donna di 72 anni da almeno una settimana. La donna era originaria del Senese, ma da tempo risiedeva a Tuturano, in provincia di Brindisi.

Qui l’anziana era andata a vivere in via Rossini. Era un anno che la donna viveva da sola, da quando il suo convivente era deceduto. Non si era fatto vivo nessuno a chiedere di lei, né al momento sono stati rintracciati i parenti dell’anziana. A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa che non vedendola aggirarsi da parecchio tempo si è deciso a contattare le forze dell’ordine per chiedere il loto intervento.

L’allarme partito ieri mattina

L’allarme del vicino di casa dell’anziana è partito attorno alle 11 di ieri mattina (martedì 8 novembre). I vigili del fuoco hanno forzato la porta dell’appartamento della 72enne. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia. Il corpo della donna è stato trovato in camera da letto, riverso sul pavimento. Su disposizione del magistrato di turno la salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Brindisi. Stando al primo esame cadaverico eseguito sul corpo della donna dal medico legale, la morte per la 72enne sarebbe sopraggiunta per cause naturali.

A febbraio il dramma dell’anziana ritrovata in casa due anni dopo la morte

A febbraio di quest’anno aveva fatto scalpore il ritrovamento di un’altra donna di 72 anni: Marinella Beretta, rinvenuta in stato di mummificazione sulla sedia. L’anziana era morta da due anni nella sua casa di Como, senza che nessuno chiedesse mai notizie di lei. Il suo cadavere mummificato fu scoperto solo dopo le telefonate dei vicini di casa ai vigili del fuoco, allarmati dal pericolo che alcuni alberi del giardino della donna potessero rischiare, a causa del forte vento, di cadere sulla strada privata doveva viveva la signora Beretta.