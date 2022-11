Equitazione: allevia lo stress e mantiene il cervello allenato

L’equitazione è un bellissimo sport rivolto a tutte le persone. Ecco quali sono i suoi benefici.

L’equitazione, praticata sia per hobby che per sport è un’attività stupenda a cui chiunque può avvicinarsi. All’esercizio fisico infatti si può associare anche una bella gita in mezzo alla natura, per esempio.

Oltretutto si tratta di uno sport vero e proprio e, come tale, ha i suoi tanti vantaggi. Ma quali?

Equitazione: come vestirsi

Ogni sport ha il suo outfit e anche l’equitazione esige il suo. Ovviamente se l’obiettivo è quello di una passeggiata una volta ogni tanto basterà qualcosa con cui stare comodi. Se, invece, si vuole farlo in modo continuo allora è un altro discorso. Ricordatevi però che, in molti casi, i centri a cui vi rivolgete possono fornirvi il caschetto e le protezioni fondamentali per iniziare.

Il casco e le protezioni dorsali sono necessari per attutire eventuali danni da cadute. Poi ci vorrebbero anche stivali e pantaloni adatti.

Equitazione, dall’autostima alla coordinazione motoria