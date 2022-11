“People pleasing”: gli effetti devastanti del voler piacere a tutti i costi

Il costante bisogno di piacere agli altri, arrivando a mettere da parte se stessi pur di soddisfare le aspettative altrui, è noto come “people pleasing” e può avere degli effetti devastanti a livello psicologico.

“People pleasing” è un termine utilizzato per indicare il bisogno costante di piacere agli altri. Non rifiutare mai le richieste altrui, aver paura di deludere le aspettative, fare di tutto per avere l’approvazione delle persone che ci circondano. Si tratta di un disturbo del comportamento che può avere degli effetti devastanti sulle persone che ne soffrono.

Recentemente l’attrice Matilda De Angelis (nota per aver recitato in film come “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, “Il materiale emotivo” e “Rapiniamo il duce”) ha ammesso di averne sofferto nel corso di un’intervista per la Repubblica.

Cos’è il “peaple pleasing”

“Sono stata ossessionata da un ideale di perfezione e dall’impossibilità di deludere” ha raccontato De Angelis. Tutto ciò che desiderava era apparire come la “figlia perfetta” e la “fidanzata perfetta”, a discapito della sua salute mentale. La voglia di compiacere le altre persone l’ha portata a “reprimere” quella che era la sua natura, a mettere da parte ciò che desiderava nella solo speranza di accontentare gli altri.

Parlando del suo lavoro, ha spiegato: “Mi sono ammazzata e non ho detto mai no, con l’unico scopo di meritarmi la posizione in cui mi trovavo”. L’attrice ha sviluppato una sorta di mania verso il perfezionismo e il controllo: voleva essere sempre impeccabile e disponibile per gli altri, come unico mezzo per ricevere il loro apprezzamento e non sentirsi sola.

La più grande paura di una persona che soffre di tale disturbo, infatti, è l’abbandono. Il terrore di essere rifiutati dagli altri è ciò che spinge il “people-pleaser” a dire sempre di sì nascondendo i suoi reali sentimenti. I desideri delle altre persone vengono prima dei propri. Non è una questione di gentilezza o di empatia, quanto di bassa autostima. Il “people-pleaser” si sente inferiore agli altri e sono le attenzioni altrui a dargli una validazione.

La testimonianza di Matilda De Angelis

De Angelis, raccontando la sua esperienza, ha affermato di aver vissuto “in una schiavitù mentale” che ha influito negativamente sulla sua esistenza per tanto tempo. Soffrire di “people pleasing” vuol dire alzarsi ogni giorno e indossare una maschera invisibile: non mostrare chi si è veramente può diventare causa di ansia o depressione, oltre a dare vita a relazioni basate sulla finzione e spesso tossiche.

Per l’attrice non è stato semplice affrontare il disturbo ma una volta superata la necessità di piacere a tutti ed essere sempre perfetta ha finalmente iniziato a sentirsi più leggera: “Ho imparato ad accettare i miei difetti e lasciarli andare. E mi sono anche molto divertita nel farlo” ha dichiarato.