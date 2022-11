Milan, dopo il pareggio con la Cremonese Pioli scarica il suo giocatore: “Dobbiamo dimenticare”

Il Milan di Stefano Pioli impatta in casa della Cremonese. Uno 0-0 che porta il Napoli a otto punti di vantaggio dai rossoneri.

I rossoneri di Stefano Pioli impattano sul campo della Cremonese e scivolano a otto punti di distanza dal Napoli primo in classifica, con Lazio e Atalanta che hanno la possibilità di raggiungerli a quota 30 punti in classifica.

Un pareggio che arriva al termine di una partita in cui i milanesi hanno avuto sempre il pallino del gioco, collezionando tanti tiri verso la porta avversaria e trovando un incredibile Carnesecchi, che ha parato tutto quello che poteva. Il numero 12 cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e a lungo cercato dalla Lazio quest’estate, è stato sicuramente il miglior in campo a suon di parate.

Dopo aver soffiato sul pallone di Brahim Diaz al 22′ Al 26′ chiude la porta in faccia ad Origi, servito da Rebic in contropiede. Al 36′ respinge il colpo di testa di Thiaw su sviluppi di corner e tre minuti più tardi è bravo anche a parare il violento mancino di Messias.

Al 56′ non può fare nulla sul tap-in proprio di Origi, ma per sua fortuna la posizione di partenza dell’attaccante belga era viziata da fuorigioco e dunque la rete del Milan viene annullata. Al 68′ è reattivo ancora una volta su Messias, che di testa anticipa il difensore ma trova la parata in allungo del portiere avversario, che tiene inchiodato il risultato sullo 0-0 finale.

Da dimenticare

Tra i subentrati del Milan di Pioli c’è il tanto agognato acquisto dell’estate, il trequartista belga De Ketelaere, arrivato dal Club Brugge per circa 32 milioni di euro e non ancora adattatosi al meglio ai meccanismi del campionato italiano, e che anche ieri non è riuscito ad entrare in maniera convinta, deludendo le aspettative del suo allenatore.

E proprio uno sconsolato Pioli a fine partita ci tiene a commentare il suo ingresso in campo: “Dobbiamo dimenticarci quanto è stato pagato, capisco l’effetto mediatico che c’è attorno al giocatore ma tutti possiamo giocare un calcio migliore, più qualitativo e più pericoloso” sono le parole del tecnico rossonero, che difende il suo giocatore andando a concentrarsi sulla prestazione totale dei suoi uomini e non sul singolo.

“Siamo delusi, io per primo, deve essere una spinta in più per fare meglio la prossima partita”. Una prossima partita non facile per i rossoneri, che ospiteranno in casa una Fiorentina sì in difficoltà ma con tanta voglia di riscatto.