Roma, Mourinho è su tutte le furie! Decisione epocale presa dall’allenatore giallorosso

José Mourinho esplode nella conferenza stampa successiva al pareggio contro il Sassuolo. Il manager è furibondo con uno dei suoi calciatori.

Nel turno infrasettimanale la Roma impatta 1-1 a casa del Sassuolo perdendo altri punti preziosi per la rincorsa alla zona Champions League.

Una partita equilibrata con un primo tempo con diverse occasioni per parte. Iniziano proprio i padroni di casa con la conclusione da fuori di Davide Frattesi che Rui Patricio manda in corner con la punta delle dita. Dall’altro lato è il contropiede gestito da Zaniolo e Shomurodov a creare pericoli per alla retroguardia neroverde.

Prima del termine della prima frazione ci provano ancora entrambe le squadre, gli emiliani con Lauriente ed Harroui, i laziali con Zalewski, ma nessuno riesce a beffare il portiere avversario.

Nella ripresa l’occasione più grande capita al 76′ sui piedi di Traoré, ma l’ex Empoli si fa ipnotizzare dal portiere portogese. Il risultato si sblocca solo a 10 minuti dalla fine quando il cross dalla destra di Mancini trova lo stacco di Abraham, che entrato dalla panchina riesce a tornare al gol. Un vantaggio che però dura appena cinque minuti, dato che all’85’ Lauriente mette al centro un cross basso sul quale si avventa Pinamonti, che insacca per l’1-1 definitivo che porta la Roma ad occupare attualmente il settimo posto con 26 punti.

Arriva il benservito di Mourinho

Al termine dell’incontro arrivano delle dichiarazioni fortissime da parte del tecnico dei giallorossi, che sbotta contro un suo giocatore: “I giocatori hanno fatto uno sforzo che non è stato premiato. Purtroppo siamo stati puniti dall’atteggiamento non professionale di un nostro calciatore. Non ho parlato così di Ibanez dopo il derby perché un errore può far parte del gioco, ma stasera uno dei miei non ha avuto il giusto atteggiamento. Gli ho detto di cercarsi una squadra per gennaio”.

Sembra che il giocatore in questione sia l’olandese Rick Karsdorp, con cui Mou ha avuto un duro faccia a faccia a fine partita, dopo un ingresso in campo a dir poco deludente secondo lo Special One. Dopo le parole del tecnico è arrivata la pronta risposta anche di Johan Henkes, procuratore del calciatore olandese che dice: “Siamo stupiti dalle dichiarazioni di Mourinho, vogliamo una spiegazione anche dal club sulle parole del tecnico e sulle modalità in cui sono arrivate”.

Una situazione a dir poco spiacevole, considerando che Karsdorp era uno degli intoccabili di Mourinho, e con lui era riuscito a trovare una continuità mai avuta prima nel corso della sua carriera.