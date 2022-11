Germania, Flick taglia fuori un big della Serie A

Arrivano una dopo l’altra le liste dei convocati per Qatar 2022. La Germania, uscita ai gironi nel 2018, ha presentato i suoi 26 con alcune scelte di Hansi Flick che hanno fatto discutere.

Un calciatore che molto bene ha fatto in Serie A, infatti, è stato escluso dalla rassegna iridata e non partirà, dunque, per il Qatar.

La sensazione che si presagiva già da qualche tempo è stata ora confermata con l’ufficializzazione dei convocati.

Serie A snobbata, tanti calciatori dei top club rimangono a casa

Tra le condizioni fisiche precarie e rendimenti non sempre all’altezza, oltre chiaramente all’assenza della nazionale italiana, al mondiale in Qatar la nostra Serie A manderà un numero abbastanza esiguo di calciatori, specialmente se confrontato con le edizioni passate. A far discutere è stata soprattutto l’esclusione del blocco difensivo del Milan campione d’Italia. Non saranno in Qatar, infatti, i francesi Maignan e Kalulu e l’inglese Tomori con i soli Theo Hernandez e Simon Kjaer a rappresentare la retroguardia rossonera. Tra gli inglesi che guarderanno il mondiale da casa anche i romanisti Smalling e Abraham, tagliati dal ct Southgate. Sempre tra le file della Roma ha alzato, ormai da tempo, bandiera bianca Georginio Wijnaldum fuori per infortunio da diversi mesi, mentre spera di farcela in extremis Paulo Dybala. In casa Inter sembrano certi di una convocazione gli olandesi Dumfries e De Vrij, così come Brozovic e Lautaro Martinez.

La scelta del ct è chiara: spiegato il motivo dell’esclusione

Sempre tra le fila dell’Inter ci sono due calciatori che stanno sgomitando per strappare un posto per il Qatar. Il primo è Romelu Lukaku, non al meglio fisicamente ma che ha dalla sua la totale fiducia del ct del Belgio. Altro nerazzurro che fino all’ultimo ha sperato di essere nella lista per il mondiale è Robin Gosens che, però, non appare tra i nomi comunicati da Flick.

Niente Qatar, dunque, per Gosens che paga lo scarso minutaggio in nerazzurro. Arrivato lo scorso gennaio per dare nuova linfa alla corsia mancina non è mai riuscito a conquistare Inzaghi che gli ha sistematicamente preferito prima Perisic e poi Dimarco. A spiegare l’esclusione dell’ex Atalanta ci ha pensato proprio il ct Flick. Ecco le sue parole riportate da merkur.de: “In Christian Günter (convocato nel ruolo di Gosens N.d.R.) abbiamo un giocatore che con il suo stile dà molto alla squadra. Gosens ha avuto pochissime presenze l’anno scorso, questa non convocazione non ha nulla a che fare con le sue qualità, ma con una mancanza di ritmo. Abbiamo bisogno di giocatori pronto e sempre in movimento. Günter e Raum lo sono molto nei loro club“.

Il post con i convocati della Germania