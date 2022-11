Qatar 2022, il tecnico ignora i calciatori di Serie A

Sono state diramate le prime liste ufficiali per il mondiale in Qatar. tra queste c’è l’Inghilterra chiamata a rialzarsi dopo aver perso la finale di Euro2020 in casa contro l’Italia.

Tante polemiche sulle scelte del commissario tecnico Gareth Southgate che, in caso di risultato negativo, potrebbe salutare la panchina della nazionale.

Il ct ha deciso di puntare sui giocatori di Premier League operando delle esclusioni destinate a far discutere.

L’Italia è una ferita aperta per Southgate: poca considerazione per i calciatori di Serie A

Il commissario tecnico Southgate ha diramato la lista dei 26 che partiranno per il Qatar con la missione di portare a casa il secondo titolo mondiale della storia dei tre leoni. Erano già note le assenze di Ben Chilwell e Reece James. Sulle fasce arretrate, dunque, Alexander-Arnold, Walker, Trippier e Shaw si contenderanno le maglie da titolari con la possibilità, anche se piuttosto remota, di vedere il gunner Ben White sulla fascia destra. Rientra, invece, in extremis nella lista dei convocati il centrocampista ex Leeds United, Kalvin Phillips. Trasferitosi in estate al Manchester City di Guardiola, il centrocampista è stato continuamente frenato in questo avvio da delle condizioni fisiche non ottimali.

Esclusioni inaspettate: Southgate spiega le sue scelte

Ad attirare l’attenzione sulla lista diramata da Southgate è la, quasi, totale assenza di calciatori che non militano in Premier League. L’unico calciatore inglese convocato per la rassegna iridata e che non gioca nel campionato d’oltremanica è Jude Bellingham, centrocampista in forza al Borussia Dortmund.

In Italia fanno discutere parecchio le scelte dell’ex difensore inglese, visto che nessuno dei calciatori che militano nel nostro campionato è stato preso in considerazione. In particolare le esclusioni dei due difensori Fikayo Tomori e Chris Smalling hanno fatto storcere il naso agli addetti ai lavori.

Entrambi hanno iniziato la stagione su ottimi livelli. L’ex Chelsea, protagonista della cavalcata Scudetto del Milan, ha ampiamente dimostrato di essere affidabile e di reggere le redini della difesa. Il giallorosso, invece, si è imposto come vero e proprio leader dello spogliatoio della Roma facendosi vedere spesso anche in zona gol, sono già 3 i gol siglati in questo campionato dall’ex Manchester United.

In tema di gol, tra gli esclusi vi è anche Tammy Abraham compagno di Smalling alla Roma. L’attaccante h subito un pesante calo di rendimento e di gol nell’ultimo periodo che ha spinto Southgate a preferirgli Maddison del Leicester come spiegato dallo stesso ct: “Abraham ha scelto il momento sbagliato per avere un calo di condizione e segnare poco“.