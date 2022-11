Parlamento: approvato scostamento di bilancio e Nadef

Maggioranza e opposizione votano a favore dello scostamento di bilancio del Governo ma si dividono sul documento del Nadef. Soddisfazione di Fratelli d’Italia, dure critiche dal Partito Democratico su questo punto.

Con la prima votazione in Parlamento può dirsi iniziato ufficialmente il percorso della XIX legislatura della Repubblica italiana. Si tratta dello scostamento di bilancio, che è stato approvato dalla maggioranza con il voto favorevole anche delle opposizioni, sia alla Camera che al Senato. Diverso invece il risultato per la nota di aggiornamento al Def (Nadef), dove Pd, Verdi/SI e M5S hanno votato contro mentre Azione/Italia Viva si è astenuta.