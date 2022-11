Alessia Piperno: le parole di Meloni dopo la liberazione [VIDEO]

Ha fermato la conferenza stampa internazionale per dare la buona notizia. Giorgia Meloni ha poi ringraziato il lavoro del corpo diplomatico che ha portato alle liberazione di Alessia Piperno.

“Il segretario generale Stoltenberg mi perdonerà se faccio una cosa irrituale. Come avrete saputo Alessia Piperno sta tornano a casa” la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha interrotto così la conferenza stampa che stava tenendo in diretta con il segretario generale della Nato per annunciare la liberazione di Alessia Piperno, detenuta da circa tre settimane in un carcere iraniano. Ecco il video del momento dell’annuncio da parte della premier.

“Volevo ringraziare i nostri servizi di intelligence, il sottosegretario Mantovano, e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario, silenzioso per riportare a casa questa ragazza” ha continuato la premier, scusandosi poi con Jens Stoltenberg con un breve “I’m sorry“. Meloni ha poi chiamato i genitori della ragazza per comunicare direttamente loro la buona notizia.

Pare che la trattativa tra l’Italia e l’Iran si sia risolta dopo settimane di contrattazioni dopo una telefonata tra il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e quello dell’Iran Hossein Amirabdollahian. Secondo fonti interne a palazzo Chigi, domani Giorgia Meloni sarà all’aeroporto di Ciampino in Roma per accogliere Alessia Piperno, la quale è già in viaggio dall’Iran per tornare nel nostro Paese.

L’ARRESTO DI ALESSIA

Alessia Piperno, nata a Roma trent’anni fa, era in viaggio in Iran da quasi due mesi in quanto svolge il lavoro di travel blogger. Era stata fermata dalle forze dell’ordine iraniane il 28 ottobre durante le proteste per la morte di Mahsa Amini, la ragazza uccisa dalla polizia di Teheran. Numerosi erano stati gli appelli per la sua liberazione, le trattative da parte della Farnesina sono state molto intense.

“Sto bene, sono emozionata e commossa” avrebbe detto alle autorità italiane al momento del rilascio. I genitori di Alessia sono in viaggio verso l’aeroporto di Ciampino. “Siamo felici” è stata l’unica risposta dei genitori ai giornalisti che li attendevano sotto casa.