Sondaggi elettorali: vola Fratelli d’Italia, il M5S aggancia il PD

Il partito di Giorgia Meloni è ancora in crescita nelle scelte dei cittadini, nonostante le critiche alle decisioni prese dall’esecutivo. I dem scendono ancora e sono in piena crisi, il partito di Giuseppe Conte prepara il sorpasso e diventa seconda forza del Paese.

Nonostante le polemiche e le difficoltà del governo legate alla questione migranti, al criticato decreto anti-rave e alle liti interne alla coalizione di Centrodestra, Fratelli d’Italia continua la sua ascesa nei sondaggi e aumenta la popolarità della sua leader Giorgia Meloni.

Secondo un sondaggio elaborato da Supermedia, FdI è cresciuta di un ulteriore punto percentuale in solo due settimane raggiugendo quasi il 29% dei consensi degli elettori. Dietro di loro c’è la clamorosa crescita del Movimento 5 Stelle ai danni del Partito Democratico, il partito di Giuseppe Conte arriva al 16,9% appaiata con i dem, che in queste settimane hanno perso un ulteriore -0,7%.

Un risultato incredibile se si pensa che prima dell’estate e della caduta del Governo Draghi il M5S risultata non oltre il 10% mentre il Pd aveva quasi il doppio dei consensi tra i cittadini, segno della grave crisi del partito di Enrico Letta il quale si avvia verso un congresso che dovrà rifondare dalle basi dirigenza e direzione politica.

Per quanto concerne gli altri partiti di Centrodestra, si segnala una Lega piuttosto stabile all’8,4% e Forza Italia che perde ancora punti fermandosi al 6,6%. Nel Centrosinistra invece l’accoppiata Verdi/Sinistra Italiana è ferma al 3,8%, +Europa al 2,7, mentre il Terzo Polo è all’8%.

LA DISTANZA TRA LE COALIZIONI

C’è un abisso quindi tra il Centrodestra e le altre forze che si sono presentate alle elezioni politiche, in particolare vista l’impossibilità attuale di un’alleanza tra Pd e M5S. Un segnale chiaro anche in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno la prossima primavera con test importanti come la guida delle regioni Lazio e Lombardia dove, se unito, la coalizione guidata da Meloni rischia di fare cappotto.

IL GIUDIZIO SUL GOVERNO

Sul giudizio al Governo Meloni, gli elettori danno un 49% di positivi mentre il 37% definisce la partenza “incerta e confusa”. Per quanto concerne però il giudizio dei cittadini sui singoli temi, le cose cambiano radicalmente. Per gli elettori interpellati da Ipsos sul tema dei migranti, il 56% ritiene inutile la propaganda del governo nel scegliere di fermare gli sbarchi, in particolare sulla questione della Humanity 1 a Catania. Sull’innalzamento del tetto dei contanti il 44% degli intervistati è contrario alla normativa mentre solo il 41% la valuta positivamente. E ancora sul tema del Reddito di Cittadinanza, il 51% degli italiani ritiene positiva la scelta di Meloni di dare una stretta alla norma e restringere il pubblico dei percettori del sussidio.