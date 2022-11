Tutte le novità del Governo Meloni

Caro energia, innalzamento al limite del contante, nuove trivellazioni e migranti: ecco su cosa sta lavorando il nuovo esecutivo e quali misure sono state adottate finora.

A tre settimane dall’avvio del Governo guidato da Giorgia Meloni, prima presidente del Consiglio donna della storia del nostro Paese, è già tempo di primi bilanci e di capire quale direzione voglia intraprendere il nuovo esecutivo a trazione Fratelli d’Italia.

Le misure in ambito economico per affrontare il problema del costo dell’energia sono arrivate con un certo ritardo rispetto alle promesse elettorali, il Dl Aiuti quater approvato in Consiglio dei ministri prevede un finanziamento da 9,1 miliardi di euro per avviare una serie di misure volte a contrastare l’inflazione e il caro vita. Molto criticata è la scelta di alzare il tetto del contante a 5mila euro, contro i 2mila precedenti, dato che non ha alcun effetto sull’economia se non quello di agevolare i pagamenti in nero. Attesa su quali modifiche prevedano la riduzione del pubblico del Reddito di Cittadinanza, con un ingente risparmio per le casse dello Stato.

ENERGIA

Il Dl Aiuti quater, varato dal Consiglio dei ministri, finanziato con il tesoretto da 9,1 miliardi di euro, proroga, rivede o avvia una serie di misure pensate per sostenere gli sforzi di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e la corsa dell’inflazione, con un un contributo straordinario per l’acquisto di energia elettrica e gas e uno uno stanziamento da 3,4 miliardi di euro prorogato fino al 31 dicembre 2022 destinato a bar, ristoranti ed esercizi commerciali.

Per quanto concerne il costo dei carburanti, ci sono 1,3 miliardi di euro prorogati dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 per lo sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel che conferma il taglio di 30,5 centesimi al litro. Per il Gpl lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi considerando l’impatto sull’Iva. Il Governo ha anche dato il via libera nella ricerca di nuovi giacimenti di idrocarburi in mare, purché le trivellazioni avvengano a una distanza dalla costa compresa tra compresa tra le 9 e le 12 miglia.

SUPERBONUS

Viene modificato il superbonus edilizio 110% con una riduzione al 90% e l’inserimento di una serie di paletti per poterne usufruire e uno scostamento complessivo di 37,8 miliardi di euro sull’intero periodo di previsione. Verrà applicato al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Il ministro dell’Economia aveva annunciato modifiche selettive al superbonus, parlando un provvedimento ritenuto dal governo troppo costoso per la platea ridotta di cittadini che ha potuto beneficiarne. I risparmi che ne deriveranno verranno destinati alle misure per la manovra di bilancio 2023-2025.

RAPPORTI INTERNAZIONALI

Il fronte migranti sta creando non pochi problemi con la Francia. La critiche mosse a Parigi dal Governo Meloni sono state rimandate al mittente e mette a rischio la gestione delle persone che arrivano nel nostro Paese in cerca di asilo. Nessuna particolare novità rispetto ai predecessori nella guerra in Ucraina, l’Italia continua a sostenere Kiev anche militarmente e condanna l’invasione di Vladimir Putin e dell’esercito russo.