Cinghiale lo carica, uomo di 92 anni molto grave: non ha più un braccio e una gamba

Nel tragico incidente sarebbe rimasto ferito anche uno dei cani dell’anziano, cercando di salvare il padrone

Il drammatico incidente è occorso in provincia di Mantova. Un 92enne è stato assalito da un cinghiale che aveva fatto irruzione nell’impresa agricola del figlio. L’uomo è molto grave e i soccorritori lo hanno portato in eliambulanza al nosocomio di Cremona dove attualmente è ricoverato in reparto rianimazione.

Purtroppo, l’uomo ha dovuto sottoporsi all’amputazione di un braccio e una gamba. La tragedia è occorsa mercoledì 9 novembre in un’impresa agricola di San Giovanni del Dosso. L’anziano era da sola in casa quando d’un tratto, ha sentito i suoi che abbaiano di continuo. Così, ha deciso di uscire a vedere che cosa stesse accadendo e si è accorto che sull’aia c’era un cinghiale, forse sopraggiunto dalla strada.

Non appena è arrivato l’anziano, il cinghiale, forse nervoso per via dei cani e affamato perché non c’era del cibo, ha assalto il 92enne, con dei morsi al braccio e alla gamba, oltre che all’addome. Quando il figlio e il nipote dell’uomo sono tornati hanno visto l’uomo al suolo, insanguinato, e il cinghiale che stava andando via.

I soccorsi sono sopraggiunti in modo immediato e l’uomo è stato trasportato, gravissimo, in nosocomio. Il primo cittadino di San Giovanni del Dosso, Angela Zibordi, ha diramato una nota per avvertire i cittadini che passano da quelle parti in particolare nelle ore notturne, in auto, e nel caso dovessero vedere il cinghiale, ha raccomandato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

A caccia del cinghiale

Come fatto sapere anche dal sindaco di San Giovanni del Dosso, è partita la caccia al cinghiale. Ecco perché è scattato un monitoraggio molto intenso per seguire percorsi utili a rintracciare l’animale selvatico, non solo in provincia di Mantova, ma anche di Modena. Nel drammatico episodio in cui il 92enne è rimasto ferito in modo davvero molto grave, sarebbe rimasto coinvolto anche uno dei cani dell’anziano, che avrebbe cercato di difendere il proprio padrone.

A lavoro le pattuglie della Polizia provinciale di Modena e Mantova. La polizia ha consigliato massima prudenza e ha esortato a «segnalare avvistamenti sospetti di cinghiali in zona».