Con Opyn arriva il ‘Buy Now, Pay Later’, un sistema comodo ma che ci porterà tutti all’indebitamento

Prestiti rateali per punti vendita. Un tipo di finanziamento a breve termine. Consente ai consumatori di effettuare acquisti e pagarli in una data futura, spesso senza interessi. E’ la nuova frontiera lanciata in Italia da Opyn, un’opzione di pagamento sempre più popolare, soprattutto quando si acquista online, soprattutto in tempi di crisi, quando si fa fatica a spendere tanti soldi, tutti insieme.

Una nuova proposta che divide: c’è chi esulta, chi non si fida ancora perché, pur ammettendo un certo tipo di comodità, annusa la trappola dell’indebitamente. Tant’è. Ci sono un certo numero di aziende, sempre in aumento, tra cui Klarna e Affirm, che offrono finanziamenti “acquista ora, paga in seguito” sugli acquisti effettuati dai commercianti partecipanti alla promozione, tramite PayPal. Che ha introdotto il proprio programma di prestito rateale per i punti vendita. Ma anche alcuni emittenti di carte di credito, come Chase e American Express, che hanno istituito accordi di finanziamento simili.

Buon senso, e ottimi affari

“Buy Now, Pay Later” non è un “affare” universale, questo va detto, in quanto ogni azienda, pur offrendo questa tipologia di pagamento, ha i propri termini e condizioni, ma in genere i prestiti rateali nei punti vendita funzionano, più o meno, alla stessa maniera. Si effettua un acquisto presso un rivenditore partecipante e si opta per l’acquisto ora, per il pagamento in seguito al momento del pagamento. Se approvato (il tutto dura pochi secondi), lasci un piccolo acconto, come il 25% dell’importo complessivo dell’acquisto. Quindi paghi l’importo residuo dovuto in una serie di rate senza interessi.

Puoi pagare tramite assegno o bonifico bancario; i pagamenti possono anche essere detratti automaticamente dalla tua carta di debito, conto bancario o carta di credito. Sebbene entrambi comportino pagamenti ritardati, BNPL è diverso dall’effettuare un acquisto con carta di credito. Quando usi una carta di credito per pagare le cose, devi solo effettuare il pagamento minimo dovuto sulla carta ogni mese. Gli interessi maturano sull’importo rimanente (a meno che tu non abbia utilizzato una carta con un TAEG introduttivo dello 0%) fino a quando non lo paghi per intero. Ma puoi portare un equilibrio indefinitamente.

Al contrario, gli accordi BNPL spesso non addebitano interessi o commissioni. Ma hanno un programma di rimborso fisso, generalmente diverse settimane o mesi. Ti viene detto in anticipo cosa dovrai pagare ogni volta e di solito è lo stesso importo. È paragonabile a qualsiasi altro tipo di prestito personale o al consumo non garantito.

Attenzione, non tutti gli acquisti possono essere idonei per il finanziamento “Acquista ora, paga in seguito”. E potrebbero esserci dei limiti all’importo che puoi finanziare in questo modo. Ma Buy Now, Pay Latera, può essere un modo interessante per pagare piccoli acquisti quando fai acquisti online e la sua popolarità è cresciuta nel corso del 2020, con l’aumento dell’e-commerce in generale. In Italia BNPL è stata portata da Opyn, la fintech specializzata nel lending digitale alle imprese, che ha deciso di cavalcare la soluzione in ottica B2B. Il rischio di indebitarsi c’è, ma con il buon senso più rivelarsi un ottimo affare.

