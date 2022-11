Gmail si aggiorna: ora la nuova interfaccia grafica è quasi irriconoscibile

Il mondo tech funziona così, mai affezionarsi a qualcosa, di qualsiasi genere: update, interfaccia, sito, tanto per fare un esempio. Internet è un po’ come il Trono di Spade: ti leghi talmente tanto a un eroe, pensi di andare con lui (o lei) fino alla fine, prima di accorgerti che non arriva alla prossima serie.

Gmail andava benissimo così com’era, almeno per molti. Ma figuriamo se Google poteva pensare che la casella di posta più utilizzata al mondo, poteva rimanere con un’interfaccia del genere, all’infinito. E così si cambia. Il nuovo lato utente del servizio gratuito non-libero di posta elettronica supportato da pubblicità fornita dal colosso di Mountain View, possibile accedervi via web o tramite applicazioni che usano i protocolli POP3, IMAP o le API Google, cambia con una nuova esperienza standard.

L’interfaccia era stata annunciata a inizio anno, con una visualizzazione integrata e personalizzabile per Gmail, che riunisce applicazioni critiche come Gmail, Chat e Meet in un’unica posizione unificata. A partire da questo mese, invece, l’interfaccia utente diventerà l’esperienza standard per Gmail, senza alcuna opzione per tornare alla “visualizzazione originale”. Con la nuova interfaccia, gli utenti potranno ancora modificare il tema di Gmail, il tipo di posta in arrivo e altro tramite impostazioni rapide.

La nuova interfaccia di Gmail disponibile per molti ma non per tutti

Anche la visualizzazione integrata con Gmail, Chat, Spaces e Meet sul lato sinistro della finestra diventerà standard per gli utenti che hanno attivato chat. Attraverso impostazioni rapide, l’utente di Gmail potrà personalizzare questa nuova interfaccia per includere le app più importanti, quelle più utilizzate, che si tratti di Gmail da solo o di una combinazione di Gmail, Chat, Spaces e Meet, fa lo stesso.

Il colosso di Mountain View ha pensato a questa modifica, prima perché bisogna cambiare per forza dopo un periodo di tempo, ma soprattutto perché con questa modifica, Big G pensa di semplificare il controllo di ciò che è importante, riducendo la necessità di passare da un’applicazione, all’altra o da una scheda all’altra. Con Chat ora disponibile a sinistra, gli utenti non avranno più la possibilità di configurare Chat sul lato destro di Gmail.

La nuova interfaccia di Gmail sarà a breve disponibile per Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline e Non profit, nonché per i clienti precedenti di G Suite Basic e Business. Non disponibile, invece, per i clienti di Google Workspace Essentials.

FONTE