McDonald’s ancora una volta si rivolge ai gamer: dopo il pad arriva la sedia definitiva

Tutti i pazzi per il mondo fatato del gaming. Nonostante una crisi che impazza a livello globale, il settore dei videogiochi di nuova generazione, tramite console sì ma soprattutto mobile, è sempre più crescita. Se n’è accorta perfino McDonald’s, che continua a cavalcare quell’onda anomala.

Così, dopo l’iPad, ecco la sedia da gaming definitiva, ormai utilizzata anche da chi non è un gamer incallito, ma ne apprezza l’infinità comodità, mentre passa ore e ore seduto davanti a un monitor. Un pc, un tablet, qualsiasi dispositivo per tagliare corto.

La McCrispy è una sedia da gioco reale e palpabile che puoi vincere partecipando a una competizione Facebook ufficiale di McDonald’s, perché ovviamente è una competizione su Facebook. Una sfida, una challenge tanto per restare nel gergo prettamente del player. Ce ne sono solo quattro in tutto il mondo, il che significa che non dovremmo vedere tutti gli streamer con flussi di entrate discutibili sfoggiare la sedia da gaming made in McDonald’s, anche se questo potrebbe ancora aprire una terrificante opportunità per le aziende, pronte a seguirne l’esempio.

Dietro la McCrispy, naturalmente, c’è dell’altro

Il design della McCrispy è bicolore, a netta predominanza nero e giallo, con il nome stampato obliquamente sulla pelle e persino su un cuscino di supporto lombare abbinato. Naturalmente, c’è una M gigante sul poggiatesta nero e anche le ruote hanno il giallo di McDonald’s schiaffeggiato su di esse. Viene fornito completo di un supporto per patatine fritte, due supporti per salse e “zona di calore per hamburger per mantenere caldo il tuo McCrispy”. Insomma, in perfetto stile americano, proprio di McDonald’s naturalmente.

Fortunatamente, direbbe qualcuno, la sedia definitiva da gaming secondo McDonald’s non è per il momento un affare italiano. Il contest pensato dall’ex numero uno per punti vendite fra le catena di fast food, almeno fino al 2018 quando è stata superata da Subway, è infatti riservata ai residenti di Inghilterra, Scozia e Galles. Roba da britannici, insomma.

Dietro la McCrispy, naturalmente, c’è dell’altro. McDonald’s sta organizzando un giveaway per questa sedia da gamer, in occasione del lancio del nuovo panino con il pollo. Il contest termina alle 23:59 di domenica 13 novembre 2022. Per partecipare bisogna essere residenti lì, avere 18 anni e compilare un modulo per partecipare al concorso. Attualmente gli streamer britannici Elz the Witch e Manny sono le uniche persone che attualmente possiedono una sedia da gioco McDonald’s. E da Chicago, sede del colosso dei fast food, fanno sapere che la McCrispy non sarà mai immessa sul mercato. Ce l’avranno quindi, Elz the Witch e Manny, e i fortunati vincitori del contest. Verrebbe da dire, beati loro.

FONTE